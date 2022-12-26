Мукомолы Кыргызстана просят продлить нулевую ставку НДС на импорт муки

В Ассоциации мукомольных организаций Кыргызстана предлагают продлить действие ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт зерна и муки, чтобы предотвратить рост цен с 1 января 2023 года.

По их данным, данный шаг может предотвратить взлет цен на муку, зерно и корма в КР.

Президент Ассоциации мукомольных организаций Кыргызстана Рустам Жунушов пояснил, что прежде всего необходимо срочно предпринять несколько шагов:

- Ассоциация и правительство должны подписать соглашение, поскольку из-за форс-мажорных обстоятельств, случившихся не по нашей вине, Ассоциация мукомолов не может выполнить свои обязательства перед правительством о сохранении 2-х месячного запаса на своих складах, поскольку некоторые вагоны задерживаются в Казахстане, а в России не хватает вагонов для отгрузки зерна и кормов.

Также мы хотели бы, чтобы правительство и депутаты поддержали принятие Нового налогового кодекса, поскольку у нас есть опасения, что до нового года в стране не успеют его принять, в котором предусмотрена норма о том, что кабинет министров может изменять ставки налогов на социально значимые товары при их дефиците, закрытии границ и иных политических причинах", - пояснил Жунушов.

Он рассказал, что срок освобождения от НДС истекает 31 декабря этого года, в связи с чем с 1 января 2023 года розничная стоимость фасованной муки может повыситься на 10 сомов, а оптовая - на 5 сомов. В связи с этим Ассоциация мукомольных предприятий Кыргызстана предлагает кабмину перестраховаться и инициировать продление соответствующего постановления, поскольку на сегодня запасы муки в стране достигли критического уровня. Их хватит на 2 месяца.

По словам президента Ассоциации, сегодня Кыргызстан покупает зерно для переработки в муку у России, поскольку российские поставщики предлагают более выгодную цену, чем казахские. Но при этом транзит из Казахстана практически не проходит, потому что казахские производители заинтересованы в продаже своей готовой продукции.

"90% сырья мы завозим из России, потому что в Казахстане оно дорогое. В России намного дешевле - 22-23 сома за 1 кг вместе с доставкой. С затратами на переработку в итоге рыночная цены в Кыргызстане формируется на уровне 32-33 сомов.

У нас сегодня проблема с обеспечением сырьем. Транзит через Казахстан очень трудный сейчас. Им интереснее продать свою готовую продукцию. Некоторые вагоны останавливаются Казахстаном, поясняя это конвенсионными задержками. Для предотвращения перегрузки станций, ж/д путей. И наши вагоны могут быть остановлены на 5-10 дней, а для того, чтобы их отправить после простоя требуется еще несколько дней.

Наши предприятия, а их на сегодня 32, и еще одно будет открыто в Баткене, заказали большие объемы вагонов в сентябре-октябре. Оплатили. На сегодня пришло только 20 процентов от заявленного объема. Нам тяжело выполнить условия соглашения, которое мы заключали с кабмином. Государство дает нам преференцию, но взамен требует продовольственную безопасность, уплату налогов и трудовые места. Мы старались выполнять эти условия: и по трудоустройству, и по продбезопасности. Но сейчас мы говорим, что не можем выполнить свои обязательства из-за трудностей с доставкой зерна в Кыргызстан. Тем более это касается не только наших договоренностей, речь идет о продовольственной безопасности. И надо подстраховаться, предпринять какие-то шаги. тем более что ЧП, закрытие дорог могут возникнуть внезапно. Стоит посмотреть на рост заболевания ковидом в Китае, например", - отметил Жунушов.

Ассоциация мукомольных предприятий Кыргызстана призывает все заинтересованные стороны совместно найти выход из ситуации.

Справка: напомним, нулевая ставка на НДС на импорт зерна и муки была введена в августе 2021 года сроком на один год. В мае этого года кабмин продлил ее действия до 31 декабря 2022 года.