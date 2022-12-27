Ученицы медресе Чуйской области прошли курс по медиаграмотности

На днях 20 представительниц медресе Чуйской области прошли в Бишкеке двухдневный курс по медиа-информационной грамотности. Об этом сообщает ОФ "Медиа сабак".

По его данным, на тренинге участницы учились распознавать язык вражды, фейки и дезинформацию, рассуждали о стереотипных установках и о том, как с ними бороться.

Одним из интересных блоков для учениц стали цифровые инструменты, которые решили с радостью перенять для процесса обучения своих учениц.

Участниц обучили как пользоваться возможностями поисковика google, соцсетей, обучили как различить фейковые новости. Что такое нетикет, авторское право , кибербуллинг? и др.

Тренинг организован общественным фондом "Медиа сабак" при финансовой поддержке Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию Германии и DW Akademie Europe and Central Asia.