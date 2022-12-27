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Ученицы медресе Чуйской области прошли курс по медиаграмотности

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях 20 представительниц медресе Чуйской области прошли в Бишкеке двухдневный курс по медиа-информационной грамотности. Об этом сообщает ОФ "Медиа сабак".

По его данным, на тренинге участницы учились распознавать язык вражды, фейки и дезинформацию, рассуждали о стереотипных установках и о том, как с ними бороться.

Одним из интересных блоков для учениц стали цифровые инструменты, которые решили с радостью перенять для процесса обучения своих учениц.

Участниц обучили как пользоваться возможностями поисковика google, соцсетей, обучили как различить фейковые новости. Что такое нетикет, авторское право , кибербуллинг? и др.

Тренинг организован общественным фондом "Медиа сабак" при финансовой поддержке Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию Германии и DW Akademie Europe and Central Asia.


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URL: https://www.vb.kg/425763
Теги:
Чуйская область, Бишкек
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