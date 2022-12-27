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Прошла встреча представителей погранслужб Кыргызстана и Таджикистана

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- Асия Канаева
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26 декабря в населенном пункте Борбордук Лейлекского района Баткенской области состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя - директора Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики генерал-майора Уларбека Шаршеева с первым заместителем председателя - командующим Пограничными войсками ГКНБ Республики Таджикистан генерал-полковником Раджабали Рахмонали. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

В ходе встречи руководители пограничных ведомств рассмотрели вопросы реализации ранее подписанных протоколов по стабилизации ситуации на приграничных территориях Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Кроме того, обсудили складывающуюся обстановку на кыргызско-таджикской границе и отметили направления развития двухстороннего пограничного сотрудничества.

Стороны были едины во мнении о том, что укрепление безопасности и доверия, сохранение спокойствия и стабильности на кыргызско-таджикской границе являются важным вкладом в поддержание мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.

В ходе встречи были отмечены достигнутые положительные результаты совместной деятельности в решении приграничных вопросов.

По итогам переговоров были приняты следующие решения:

  1. продолжить работу совместной рабочей комиссии в 2023 году;
  2. инициировать перед органами прокуратуры Сторон вопрос об ускорении работы по возвращению имущества граждан двух республик, находящегося у Сторон;
  3. не допускать действий, провоцирующих обострение взаимоотношений Сторон на государственной границе.

В переговорах также приняли участие полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области Абдикарим Алимбаев и председатель Согдийской области Республики Таджикистан Раджаббой Ахмадзода.


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URL: https://www.vb.kg/425769
Теги:
ГКНБ, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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