Прошла встреча представителей погранслужб Кыргызстана и Таджикистана

26 декабря в населенном пункте Борбордук Лейлекского района Баткенской области состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя - директора Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики генерал-майора Уларбека Шаршеева с первым заместителем председателя - командующим Пограничными войсками ГКНБ Республики Таджикистан генерал-полковником Раджабали Рахмонали. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.
В ходе встречи руководители пограничных ведомств рассмотрели вопросы реализации ранее подписанных протоколов по стабилизации ситуации на приграничных территориях Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Кроме того, обсудили складывающуюся обстановку на кыргызско-таджикской границе и отметили направления развития двухстороннего пограничного сотрудничества.
Стороны были едины во мнении о том, что укрепление безопасности и доверия, сохранение спокойствия и стабильности на кыргызско-таджикской границе являются важным вкладом в поддержание мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.
В ходе встречи были отмечены достигнутые положительные результаты совместной деятельности в решении приграничных вопросов.
По итогам переговоров были приняты следующие решения:
В переговорах также приняли участие полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области Абдикарим Алимбаев и председатель Согдийской области Республики Таджикистан Раджаббой Ахмадзода.