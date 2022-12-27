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В жилмассиве "Ак-Босого" посадили 130 хвойных саженцев

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- Айжан Мамбеталиева
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В жилом массиве "Ак-Босого" по адресу: Чуй, 41 появилось 130 хвойных саженцев. Такой зеленый подарок городу сделан международной организацией по миграции при ООН.

В посадке приняли участие жители жилмассива, представители Первомайского акимиата, представители организации. Места для саженцев подготовили столичные озеленители муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз".

По достигнутой договоренности между Первомайским акимиатом и международной организацией по миграции при ООН проходит обустройство нового сквера. Работы продолжаются, идет укладка ирригационных лотков, проведено устройство основания (подушка) тротуара, завезен грунт и бордюры.

Весной этого года в честь Дня ООН Международная организация по миграции при ООН подарила городу 70 саженцев лиственных деревьев, 40 берез и 30 клёнов, которые посажены на месте строительства нового сквера.


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URL: https://www.vb.kg/425770
Теги:
озеленение, Бишкек, Кыргызстан, деревья, ООН
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