МИД сделало заявление по поводу высказываний депутата Шайлообека Атазова

В связи с неоднозначным заявлением депутата ЖК Шайлообека Атазова 26 декабря 2022 года на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Министерство иностранных дел отмечает следующее.

Перед назначением на должность каждый сотрудник МИД КР и заграничного учреждения КР проходит специальную проверку в компетентных органах Кыргызской Республики на предмет наличия судимости. Все сотрудники загранучреждений КР проходят соответствующую профессиональную подготовку в структурных подразделениях МИД КР.

В то же время депутат Атазов не смог уточнить Министерству информации, в отношении какого сотрудника системы МИД КР у него имеются сведения о наличии судимости.

В случае предоставления депутатом имеющейся у него информации Министерство готово провести соответствующую проверку в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.