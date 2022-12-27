Погода
$ 85.86 - 86.86
€ 91.45 - 92.45

МИД сделало заявление по поводу высказываний депутата Шайлообека Атазова

114  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с неоднозначным заявлением депутата ЖК Шайлообека Атазова 26 декабря 2022 года на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Министерство иностранных дел отмечает следующее.

Перед назначением на должность каждый сотрудник МИД КР и заграничного учреждения КР проходит специальную проверку в компетентных органах Кыргызской Республики на предмет наличия судимости. Все сотрудники загранучреждений КР проходят соответствующую профессиональную подготовку в структурных подразделениях МИД КР.

В то же время депутат Атазов не смог уточнить Министерству информации, в отношении какого сотрудника системы МИД КР у него имеются сведения о наличии судимости.

В случае предоставления депутатом имеющейся у него информации Министерство готово провести соответствующую проверку в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425771
Теги:
МИД, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  