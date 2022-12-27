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В Бишкеке прошла благотворительная ёлка акимов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова была организована новогодняя елка районов для маленьких горожан. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, свидетелями новогоднего спектакля стали более 4000 детей из социально незащищенных семей, детей-сирот, полусирот, многодетных семей, детей с ОВЗ, состоящих на учете в районных управлениях соцразвития.

Главы районов поздравили детей с наступающим праздником и пожелали деткам больших успехов.

Красочное выступление подготовлено детским музыкальным театром "Таберик", мероприятие также сопровождалось интерактивной развлекательной игрой с детьми и новогодним представлением "Путешествие во времени".


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URL: https://www.vb.kg/425774
Теги:
аким, дети, Новый год, Бишкек, мэрия
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