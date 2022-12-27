В Бишкеке прошла благотворительная ёлка акимов

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова была организована новогодняя елка районов для маленьких горожан. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, свидетелями новогоднего спектакля стали более 4000 детей из социально незащищенных семей, детей-сирот, полусирот, многодетных семей, детей с ОВЗ, состоящих на учете в районных управлениях соцразвития.

Главы районов поздравили детей с наступающим праздником и пожелали деткам больших успехов.

Красочное выступление подготовлено детским музыкальным театром "Таберик", мероприятие также сопровождалось интерактивной развлекательной игрой с детьми и новогодним представлением "Путешествие во времени".