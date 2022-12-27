В столице состоялся гарнизонный развод подразделений органов внутренних дел

В Бишкеке состоялся гарнизонный развод - инструктаж подразделений органов внутренних дел задействованных в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в нём приняли участие председатель кабмина Акылбек Жапаров министр внутренних дел Улан Ниязбеков, заместители министра, руководители служб и управлений МВД, ветераны органов внутренних дел, представители общественности.

Состоялся строевой смотр личного состава и техники. Руководители проверили готовность сотрудников к несению службы, соответствие форменного обмундирования, состояние служебного автотранспорта и наличие необходимых служебных документов.

Акылбек Жапаров обратился к личному составу органов внутренних дел от имени президента Садыра Жапарова и кабинета министров поздравил милиционеров с наступающим Новым годом.

"Сегодняшний гарнизонный развод проводится с целью проверки готовности личного состава подразделений к несению службы, обеспечению

общественного порядка и безопасности граждан, дорожной безопасности, создания максимально благоприятных условий в период новогодних

праздников.

Вы все вы добросовестно работали в текущем году, количество преступлений по республике сократилось, увеличилась раскрываемость, улучшилась деятельность милиции по оказанию помощи населению, сервисному обслуживанию, работа с жалобами и обращениями граждан.

Вы проявили большое мужество в Баткене вместе с пограничниками, сохранив целостность Родины. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ветеранов, руководителей, которые учили и воспитывали, передавали опыт. Благодарю вас за вашу крепкую дружбу и железную дисциплину, за то, что вы стоите друг за друга горой. Вы показали, что готовы к любым, даже самым сложным и опасным ситуациям. Еще раз выражаю всем глубокую признательность, - отметил в своей речи глава кабмина.

Гарнизонный развод завершился торжественным маршем подразделений МВД. Как отмечает ведомство, личный состав ОВД республики переходит на усиленный вариант несения службы с 29 декабря 2022 года по 1 января 2023 года.