В МЧС напомнили о правилах использования пиротехнических изделий

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В преддверии Нового года в МЧС КР напоминают, что если вы планируете использовать развлекательную пиротехнику для празднования, каких либо торжеств, то запомните важную информацию.
Выбор пиротехнического изделия:
- Не используйте самодельные пиротехнические изделия!
- Приобретания пиротехнические изделия, будьте внимательны, проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции на государственной языке, срока годности.
Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой:
- Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным образом ознакоитесь с их инструкциями и обратите особенное внимние на указанные зоны безопаности.
- Перед использованием пиротехнических изделий необходимо заранее четко определить: где вы будете проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия будете использовать и как организуете его показ.
- Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открыта площадка – двор, сквер или поляна – свободная от деревьем и построек.
- Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству (в радиусе 100 меторв) не должго быть пожароопасных обьектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.д.
- Если Ваш двор, мал и тесен, вы сможете воспользоваться ограниченным ассортиментом, в основном наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками, и колесами, но ни в коем случае не запускать изделий, летающих верх - ракет, бабочек и прочего.
- Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара.
- Постарайтесь лучше уйти подальше от дома и найти более подходящее место.
Категорически запрещается:
- Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования.
- Наклоняться над изделиям во время его использования.
- Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия.
- Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях).
- Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
- Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогревателях и т.п.
- Если подожженная петарда не сработала, не вскрывайте ее! Не разглядывайте, не прослушивайте – она может взорваться именно в этот момент.
МЧС КР желает вам приятного и безопасного отдыха.