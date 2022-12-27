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В МЧС напомнили о правилах использования пиротехнических изделий

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- Айжан Мамбеталиева
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В преддверии Нового года в МЧС КР напоминают, что если вы планируете использовать развлекательную пиротехнику для празднования, каких либо торжеств, то запомните важную информацию.

Выбор пиротехнического изделия:

  1. Не используйте самодельные пиротехнические изделия!
  2. Приобретания пиротехнические изделия, будьте внимательны, проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции на государственной языке, срока годности.

Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой:

  1. Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным образом ознакоитесь с их инструкциями и обратите особенное внимние на указанные зоны безопаности.
  2. Перед использованием пиротехнических изделий необходимо заранее четко определить: где вы будете проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия будете использовать и как организуете его показ.
  3. Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открыта площадка – двор, сквер или поляна – свободная от деревьем и построек.
  4. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству (в радиусе 100 меторв) не должго быть пожароопасных обьектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.д.
  5. Если Ваш двор, мал и тесен, вы сможете воспользоваться ограниченным ассортиментом, в основном наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками, и колесами, но ни в коем случае не запускать изделий, летающих верх - ракет, бабочек и прочего.
  6. Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара.
  7. Постарайтесь лучше уйти подальше от дома и найти более подходящее место.

Категорически запрещается:

  1. Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования.
  2. Наклоняться над изделиям во время его использования.
  3. Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия.
  4. Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях).
  5. Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
  6. Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогревателях и т.п.
  7. Если подожженная петарда не сработала, не вскрывайте ее! Не разглядывайте, не прослушивайте – она может взорваться именно в этот момент.

МЧС КР желает вам приятного и безопасного отдыха.


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URL: https://www.vb.kg/425778
Теги:
МЧС, Новый год, Кыргызстан
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