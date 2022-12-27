Погода
$ 85.86 - 86.86
€ 91.45 - 92.45

Кабмин: В КР запасы продовольственных товаров имеются в достаточном объеме

144  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане запасы продовольственных товаров первой необходимости имеются в достаточном количестве. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

По его словам, на складах Государственного фонда материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций имеются запасы продовольственной пшеницы, муки, растительного масла и сахара в достаточном количестве.

"В основу государственной безопасности включена и безопасность пищевых продуктов. Учитывая это, рассматривается вопрос освобождения продуктов питания от уплаты налога на добавленную стоимость", - сказал он.

Бакыт Торобаев также добавил, что если запасы продовольственной пшеницы на мукомольных предприятиях будут исчерпаны, то пшеницы на складах Государственного фонда материальных резервов достаточно.

Также нет проблем с растительным маслом. Ведутся переговоры с маслозаводами по дальнейшей переработке подсолнечника. Кроме того, нет проблем с сахаром. За этот год заводами "Кошой" и "Кайынды кант" произведено 62 тысячи тонн сахара.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425779
Теги:
Кыргызстан, продукты, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  