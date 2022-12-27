Кабмин: В КР запасы продовольственных товаров имеются в достаточном объеме

В Кыргызстане запасы продовольственных товаров первой необходимости имеются в достаточном количестве. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

По его словам, на складах Государственного фонда материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций имеются запасы продовольственной пшеницы, муки, растительного масла и сахара в достаточном количестве.

"В основу государственной безопасности включена и безопасность пищевых продуктов. Учитывая это, рассматривается вопрос освобождения продуктов питания от уплаты налога на добавленную стоимость", - сказал он.

Бакыт Торобаев также добавил, что если запасы продовольственной пшеницы на мукомольных предприятиях будут исчерпаны, то пшеницы на складах Государственного фонда материальных резервов достаточно.

Также нет проблем с растительным маслом. Ведутся переговоры с маслозаводами по дальнейшей переработке подсолнечника. Кроме того, нет проблем с сахаром. За этот год заводами "Кошой" и "Кайынды кант" произведено 62 тысячи тонн сахара.