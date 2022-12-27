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Мошенника Масалиева и тюрьма не исправила

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- Ольга Новгородцева
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Некто Рустам Масалиев работал технологом сухих строительных смесей. И с 2019 года успел совершить несколько имущественных преступлений в отношении хозяйки арендуемого им склада, частного предпринимателя, занимающегося поставкой сухих строительных смесей в Токмак, и еще троих граждан.

В конце 2019 года Масалиев взял у хозяйки склада самоходный автопогрузчик стоимостью 6 тысяч евро – с целью якобы последующего выкупа. Не рассчитавшись, продал технику третьим лицам, а деньги израсходовал по своему усмотрению. Весной 2020 года под тем же предлогом у того же человека взял автомобиль стоимостью 9 тысяч евро, и тоже продал, не успев расплатиться с владелицей. Наконец, в январе 2021 года таким же точно образом завладел автомобилем стоимостью 10 тысяч евро. Обещал рассчитаться до мая, но снова обещание не сдержал.

Чуть позже мошенник вошел в доверие к предпринимателю, с которым сотрудничал, и предложил обменять машину предпринимателя стоимостью 22 тысячи долларов на квартиру. Через некоторое время сообщил, что денег для покупки недвижимости маловато, и взял у предпринимателя еще 7 тысяч долларов.

Так же он завладел автомобилями еще двоих поверивших ему граждан.

Уже находясь в СИЗО по обвинению в указанных преступлениях, по телефону сговорился с родственником, и они совместными усилиями обманули человека, желавшего доставить строительные материалы в Джалал-Абадскую область. Этот незадачливый бизнесмен с помощью мошенника Масалиева лишился 5 300 долларов.

Первомайский районный суд учел, что подсудимый частично признает вину, является единственным кормильцем в семье, имеющим трех малолетних детей. В качестве наказания ему определено пять лет исправительной колонии общего режима с применением пробации. Осужденный должен возместить потерпевшим материальный ущерб в общей сумме 5 485 250 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/425781
Теги:
мошенничество, суд, Бишкек
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