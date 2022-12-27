Лидеры СНГ получили в подарок "клубные" кольца с новогодними поздравлениями

Главы стран Содружества Независимых Государств на неформальном саммите в Санкт-Петербурге получили в подарок клубные кольца с поздравлениями к Новому году. Секрет "загадочных" украшений объяснил Telegram-канал "Пул Первого".

Журналистов заинтересовало необычное кольцо на руке президента Александра Лукашенко. Выяснилось, что точно такие же кольца с надписью "С Новым годом" получили все присутствующие на саммите главы стран-участниц Содружества. Это Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев.

На кольцах выгравирован год - 2023-й, и место проведения саммита - Санкт-Петербург.

Встреча лидеров стран СНГ состоялась в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Она длилась семь часов. В своем вступительном слове президент России Владимир Путин поздравил глав стран Содружества и их народы с наступающим Новым годом. Он также обратил внимание собравшихся на то, что в результате успешного многопланового сотрудничества между странами альянса растет товарооборот, развиваются внутренние рынки товаров, услуг и капиталов, идет активное взаимодействие в части противодействия терроризму, трансграничной преступности.