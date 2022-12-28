В Бишкеке на пересечении улиц Манаса-Боталиева появилась новая скважина

При поддержке общественного фонда "Ас-Сафа" в парке на пересечении улиц Манаса-Боталиева открыли новую скважину для полива зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, водозаборное сооружение предусматривает реализацию двух функций. Первая состоит в отводе воды (верховодки, грунтовых вод) от поверхности в горизонты залегающие ниже. Вторая - заключается в организации добычи подземных вод с нижних горизонтов для полива. Такая конструкция удобна в случае, если полив необходимо организовать в месте.

Таким образом, с помощью новой скважины поливная вода будет доставаться с глубины 32 метров.

Дополнительно достигнута договоренность об установке ещё одной скважины в парке с устройством поливочной системы протяженностью ориентировочно 1000 метров.