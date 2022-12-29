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"Вечерний Бишкек" поздравляет друзей и читателей с Новым годом

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- ВБ
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Дорогие читатели!

Поздравляем вас с наступающим 2023 годом. Желаем мира и благополучия вашим семьям, здоровья и счастья!

Мы, коллектив интернет-редакции vb.kg, бесконечно благодарны за то время, что вы проводите с нами!

Поздравляем всех своих читателей и партнёров с праздником и хотим выразить благодарность пресс-службам: президента Кыргызстана, кабинета министров, ГКНБ, Жогорку Кенеша, Министерства здравоохранения, Министерства образования, МВД, МЧС, Минсельхоза, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, мэрии городов Бишкек и Ош, ГП "Кыргыз темир жолу", ЦИКа, Фонда развития туризма в КР, министерства цифрового развития, Государственной таможенной службы при министерстве финансов, Социального фонда Кыргызстана, Пограничной службы ГКНБ КР и многих других служб.

А также мы благодарны посольствам Франции, Республики Корея, Венгрии, Российской Федерации в Кыргызстане, международным организациям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, АКТЕД, Сорос- Кыргызстан, Центру поддержки СМИ, ОФ "Медиасабак" и другим партнерам за плодотворное сотрудничество. Мы надеемся, что в дальнейшем мы продолжим многосторонне развивать двусторонние деловые отношения.

Дорогие наши давние и новые читатели мы дорожим вашим вниманием, спасибо, что все эти годы, что вы с нами. Спасибо, что выбираете наше издание, ведь все наши старания адресованы вам. Мы своими материалами хотим сделать вклад в развитие нашей страны, чтобы в ней происходили позитивные изменения. Пусть 2023 год будет плодотворным годом для вас и пусть исполнятся все ваши заветные желания.

Желаем мира и благополучия вашим семьям, здоровья и счастья!

Улыбайтесь и радуйтесь жизни!

Будьте здоровы, будьте счастливы! И многих вам благ!

Ждем вас на ленте vb.kg в новом году!

С уважением коллектив интернет- редакции "Вечернего Бишкека"


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URL: https://www.vb.kg/425798
Теги:
Новый год, поздравление, Вечерний Бишкек
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