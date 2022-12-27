Погода
$ 85.86 - 86.86
€ 91.45 - 92.45

Активисты в СИЗО напрочь забыли про Кемпир-Абад

258  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Активисты и политики, задержанные в Кыргызстане по подозрению в организации массовых беспорядков, судя по всему напрочь забыли об источнике своих протестов - Кемпир-Абадском водохранилище. Пока только эффектно позируют из-за решетки, раздают интервью и усиленно изображают из себя великомучеников, пострадавших "за правду". Говорят о чем угодно: здоровье, голодовке, законности задержания, демократии, пожилые женщины, но только не про водохранилище. Хотя, по логике вещей, как раз Кемпир-Абад, раз душа так болит за него, и должен стать основной темой их заявлений.

Помнится, индийский политический и общественный деятель Махатма Ганди объявлял голодовки в поддержку своих требований. К примеру, когда вспыхнула жестокая борьба между индуистами и мусульманами, он призвал прекратить насилие, но его никто не услышал. Тогда он объявил голодовку, и в итоге лидеры религиозных групп согласились пойти на компромисс.

В нашем же случае активисты объявляют голодовки только с одним требованием – освободить их из СИЗО. Вот и выходит, что Кемпир-Абад для них был только повод расшатать ситуацию в стране и на этой волне получить всевозможные "ништяки" от власти. Возможно, по этой причине мало кто в народе их поддерживает, понимая, что представляют собой многие из задержанных активистов. Один только "бульдозер революции" Бекназаров чего стоит.

Уже давно пора понять, что сегодняшняя власть настроена серьезно и намерена решительно пресекать в зародыше разного рода беспорядки. Народ уже устал от всех этих общественных потрясений в виде митингов, демонстраций и революций – так же, как и от провокаторов и подстрекателей, которые их организовывают.

У страны, пережившей столько революций и потрясений, уже не осталось выбора: остается либо окончательно потерять страну, либо продвинуться вперед. По этой причине президент КР Жапаров всерьез и озаботился вопросами границ. При других наших правителях дальше разговоров дело не шло, и проблема только усугублялась. Напомним, в конце апреля 2021 года на границе Кыргызстана и Таджикистана в результате военного конфликта погибли 36 кыргызстанцев, включая детей. Вооруженный конфликт на таджикской границе, случившийся в сентябре 2022 года, унес жизни 59 кыргызстанцев – как военных, так и гражданских.

Что касается Узбекистана, то кто может сейчас сказать, сколько ситуация на кыргызско-узбекской границе оставалась бы стабильной, не пойди наше правительство на компромисс с соседней страной. Так что, без преувеличения можно сказать, что решение "узбекского вопроса" - это успешная попытка снять региональную взрывоопасность, которая могла грозить Кыргызстану куда более серьезными проблемами, чем возмущающее некоторых совместное управление водохранилищем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425803
Теги:
Азимбек Бекназаров, СИЗО, Кыргызстан, активисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  