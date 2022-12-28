Посол Ду Дэвэнь: Мы всегда будем друзьями и надежными партнерами

Новый год - хороший повод подвести итоги прошлого и посмотреть в будущее. О том, каким был уходящий год для Кыргызстана и Китая, для их дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, рассказала vb.kg Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь.

- Скоро мы попрощаемся с 2022 годом и вступим в новый - 2023. От имени посольства Китая в Кыргызстане хочу поздравить кыргызских друзей с наступающим Новым годом.

2022 год был очень важным в истории китайско-кыргызских отношений, наши страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений. В Китае говорят: "Человек достигает зрелости в тридцать лет", т.е. в этом возрасте люди становятся более уверенными и зрелыми, проявляют большую ответственность. За 30 лет китайско-кыргызские отношения динамично продвигаются в русле дружественного сотрудничества. Наши страны совершили исторический скачок от добрососедства к всестороннему стратегическому партнерству, достигли плодотворных результатов в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Китай и Кыргызстан стали по-настоящему добрыми соседями, хорошими друзьями, надежными партнерами, родными братьями и служат образцом межгосударственных отношений нового типа, взаимного уважения, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

В начале года по случаю 30-летия установления дипломатических отношений Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент КР Садыр Жапаров обменялись поздравительными посланиями. Президент КР Садыр Жапаров присутствовал на торжественном вечере в честь 30-летия установления дипотношений, организованном посольством КНР в КР, и выступил с теплой речью. Под стратегическим руководством глав двух государств и при большой поддержке представителей различных кругов обеих сторон китайско-кыргызские отношения всестороннего стратегического партнерства за 30 лет получили развитие по всем направлениям и демонстрируют новую динамику.

В этом году Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент КР Садыр Жапаров встречались дважды, что обеспечило новые направления китайско-кыргызских отношений и придало мощный импульс их развитию. В феврале Президент Садыр Жапаров участвовал в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, Председатель Си Цзиньпин провел с ним первую двустороннюю встречу. Лидеры двух стран выступили с совместным заявлением, в котором подтверждена позиция обеих сторон - поддерживать друг друга и стремиться к общему развитию. В сентябре Председатель Си Цзиньпин и Президент Садыр Жапаров провели двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде. Были достигнуты важные договоренности о совместном построении Сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана, подписаны документы о сотрудничестве в области сельского хозяйства, медицины, противопожарной защиты и фитосанитарии. Состоялись визиты в Кыргызстан члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И и вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Наши страны активно реализуют важные договоренности глав государств и продвигают сотрудничество в различных областях.

Благодаря общим усилиям объем грузов пограничных пропускных пунктов двух стран восстановился и превысил уровень, который был до пандемии. Согласно статистике Кыргызстана, с января по октябрь текущего года объем торговли двух стран составил 3,414 млрд долларов США, увеличившись на 195,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 1/3 от общего объема внешней торговли Кыргызстана. Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера и является важнейшим инвестором Кыргызстана.

В условиях пандемии COVID-19 китайские инвестиции в Кыргызстан продолжают расти. Ряд крупных проектов в рамках сотрудничества "Один пояс - один путь" между Китаем и Кыргызстаном получил позитивные сдвиги. Соответствующие ведомства Китая, Кыргызстана и Узбекистана подписали документ по разработке ТЭО железной дороги трех стран, китайские эксперты прибыли в Кыргызстан для полевых исследований. Группа китайских экспертов по изучению проекта обводного Чуйского канала (ОЧК-2) завершила работу в Кыргызстане, стороны подписали протокол по проекту. Для строительства ОЧК-2 китайское правительство предоставит правительству Кыргызстана грант в размере более 40 миллионов долларов США.

Первая и вторая фазы проекта реконструкции городской дорожной сети Бишкека, осуществляемые за счет гранта правительства Китая, официально переданы кыргызской стороне. Стороны ведут переговоры по третьей фазе проекта. Вторая фаза проекта альтернативной автодороги Север–Юг завершилась, первая и третья фазы продвигаются ускоренными темпами. Подписаны документы по предоставлению Китаем на безвозмездной основе Кыргызстану мобильных госпиталей, 100 пожарно-спасательных машин и оборудования. Регулярные авиарейсы между Бишкеком и Урумчи были возобновлены, что значительно облегчает передвижение людей обеих сторон.

В июле текущего года Председатель Си Цзиньпин посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район, посмотрел представление эпоса "Манас", подчеркнул, что надо тщательно защищать "Манас", чтобы он передавался из поколения в поколение и процветал, что получило высокую оценку в обществе Кыргызстана. Обе стороны активно работают над созданием культурных центров и открытием мастерской Лу Баня в Кыргызстане, ведут переговоры о включении Кыргызстана в перечень рекомендованных правительством Китая стран для посещения китайских туристов. Институты Конфуция помогают более 10 тысячам кыргызских студентов и школьников изучать китайский язык и китайскую культуру.

Посольство КНР в КР тесно сотрудничает с Общественным фондом первой леди Кыргызстана "Эне – балага тирек", Конгрессом женщин, фондом "Инициативы Р. Отунбаевой" и другими общественными организациями по реализации социальных проектов. В частности таких, как предоставление интерактивных панелей 20 школам, оборудования для швейных и кондитерских цехов в пяти приграничных районах Баткенской области, организация учебных курсов для повышения профессиональных навыков кыргызских женщин, открытие центров развития на джайлоо и издание научно-популярной книги "Китай сегодня" на кыргызском и русском языках.

Посольство Китая также предоставило олимпийской сборной Кыргызстана техническое оборудование для проведения спортивных мероприятий, оказало техническую поддержку центру китайской культуры и образования Национальной библиотеки, помогло школе №95 в строительстве хореографического зала и центра китайского языка. Китайская сторона предоставила гуманитарную финансовую помощь в размере 100 тысяч долларов США пострадавшему населению Баткенской области. Такая поддержка способствует социальной стабильности и развитию Кыргызстана, укрепляет сотрудничество обеих сторон в областях культуры, спорта и образования.

Будучи надежными и доверительными партнерами, Китай и Кыргызстан всегда твердо поддерживают друг друга в ключевых вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран. Китай твердо поддерживает путь развития, выбранный кыргызским народом, выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Кыргызстана под любым предлогом. Кыргызстан привержен политике одного Китая, поддерживает принципиальную позицию Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном, Сянганом и Тайванем.

Стороны проводят тесное взаимодействие в рамках ШОС, ООН и других международных организаций, поддерживают сотрудничество высокого уровня в рамках формата "Китай - Центральная Азия". Кыргызская сторона активно поддерживает Инициативу по глобальному развитию и Инициативу по глобальной безопасности, выдвинутые Председателем КНР Си Цзиньпином, совместно с китайской стороной отстаивает истинный мультилатерализм, законные права и общие интересы развивающихся стран, защищает мир и безопасность в регионе.

2022 год стал знаменательным и в истории развития Китая. В октябре этого года успешно прошел 20-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором определена грандиозная цель всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. Китайская модернизация является результатом многолетней практики и исследований Коммунистической партии Китая и китайского народа и имеет огромное значение не только для развития Китая, но и оказывает положительное влияние на развитие различных стран мира, в частности Кыргызстана.

Китайская модернизация осуществляется в стране, где проживает более 1,4 миллиарда населения, ставит цель продвижения всеобщей зажиточности народа Китая, согласованного развития материальной и духовной культуры, гармоничного сосуществования человека и природы. Китайская модернизация способствует созданию сверхкрупного рынка в мире и общему развитию различных стран мира. Китай будет привержен пути мирного развития, будет продвигать построение Сообщества единой судьбы человечества. Мы глубоко уверены в том, что китайская модернизация придаст новый импульс китайско-кыргызским отношениям и откроет новые возможности для развития Кыргызстана.

Мы будем укреплять стратегическую стыковку, всегда будем доверительными друзьями и надежными партнерами. Между Китаем и Кыргызстаном не существует никаких принципиальных разногласий и нерешенных вопросов. Стороны будут ускорять реализацию Инициативы по глобальному развитию и Инициативы по глобальной безопасности, совместно защищать интересы стабильности и развития двух стран и Центральной Азии, совместно отстаивать основные нормы международных отношений, продвигать создание Сообщества Китая и Центральной Азии. Будем укреплять сотрудничество в международных делах, углублять взаимную поддержку и сотрудничество в рамках ШОС, ООН, "Китай - Центральная Азия" и других многосторонних механизмов.

Мы будем углублять взаимовыгодное сотрудничество. В следующем году исполнится 10 лет с момента выдвижения инициативы "Один пояс - один путь". Китайская сторона готова совместно с кыргызской стороной использовать этот исторический шанс для всестороннего углубления сотрудничества в строительстве "Пояса и пути", активно продвигать реализацию таких крупных проектов, как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, альтернативная автодорога Север–Юг, ОЧК-2, реконструкция городской дорожной сети Бишкека. Проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет флагманским проектом совместного строительства "Пояса и пути". Стороны будут выявлять новые точки роста в таких сферах, как экологическое сельское хозяйство, электронная коммерция, трансграничные платежи, зеленая энергетика и т.д., совместно создавать "Зеленый Шелковый путь" и "Цифровой Шелковый путь".

Мы будем усиливать гуманитарные обмены. Стороны активизируют работу по открытию культурных центров и мастерской Лу Баня в Кыргызстане, чаще станут контакты между представителями женских организаций, мозговых центров и СМИ. В следующем году китайская сторона проведет акцию "Светлый путь" в рамках "Экспресса здоровья" в Кыргызстане. Китайские врачи бесплатно сделают операции нескольким сотням больных с катарактой.

Предстоящий 2023 год станет для Китая важным годом начала нового пути всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Новое развитие Китая принесет новые шансы для развития и Кыргызстана, создаст прекрасные перспективы китайско-кыргызских отношений. Мы уверены в том, что в новом году мы достигнем новых успехов в построении Сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана.