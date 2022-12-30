Кыргызстанских фермеров обучают методам улучшения выращивания овощей

Служба водных ресурсов презентовала итоги работы проекта по повышению качества питания и профилактики анемии у детей и женщин в регионах КР.

Казалось как могут связаны Минсельхоз, служба водных ресурсов, и здоровье женщин и детей? Но если вдуматься, получается что для того, чтобы вырастить здорового малыша, сохранить здоровье женщины, необходимо понимать какие продукты должны быть у нас в рационе на столе, из каких овощей и фруктов готовить блюда для семьи и детей?

А обладая комплексом знаний, уже проще вести свое фермерское, приусадебное хозяйство, высаживая на своем огороде самые разные по питательности и микроэлементам растения, овощи и фрукты. И очень важно, что в Кыргызстане работает проект, который помогает людям осознать, какие овощные культуры требуют больше полива, какие меньше, в каких сохраняются важные для организма микроэлементы при приготовлении, а в каких нет. А следовательно в первую очередь речь должна идти и о бережном отношении к воде, водосбережению в Кыргызстане и о том, что может сделать обычный человек в своей повседневной жизни, чтобы сократить потери воды при поливе. Ведь даже будучи фермером, не каждый знает, что если вода идет по глиняным, земляным арыкам, а не по бетонированным, то теряется самое мало 50 процентов живительной влаги. А то и все 70 процентов. А полив у нас, например, в Чуйской долине осуществляется драгоценной ледниковой водой!

Сам проект и создан для того, чтобы все эти знания вошли в нашу повседневную жизнь, стали естественными бытовыми привычкам - воду не выплеснуть - а сохранить, арык лишний раз почистить, задуматься о том, сколько на свои поля привезти удобрений.

Такой курс состоит из трех компонентов, и на днях его кураторы рассказали кыргызстанцам о том, как продвигается работа.

Координатор компонента "Меры по повышению качества питания" Чолпон Карыпбекова, региональный консультант по питанию Гульзат Нурманбетова, специалист по коммуникациям и связям с общественностью проекта "Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания" Самара Орозалиева рассказали, кто какую часть проекта выполняет.

По их словам, сам проект "Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания" (APNIP) финансируется Глобальной программой по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, администрируется Всемирным банком и реализуется Службой водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики. Общая стоимость проекта составляет 38 миллионов долларов США. На сегодняшний день из общей суммы средств освоено 99 процентов. Периоды реализации проекта: с сентября 2016 года по 30 июня 2023 года.

Проект состоит из 3-х отдельных компонентов: восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры, сельскохозяйственные консультационные услуги, меры по повышению качества питания.

В рамках 1-го компонента в программу реабилитации было отобрано 31 Ассоциация водопользователей (Далее АВП). В настоящее время в 4 АВП ведутся реабилитационные работы, в 27 АВП реабилитационные работы завершены. По завершению реабилитационных работ в 31 АВП на 64 тыс. га улучшиться водообеспеченность. Наряду с этим для своевременного технического обслуживания ирригационно-дренажных систем АВП и САВП были закуплены и розданы 32 экскаватора.

В рамках второго компонента: "Сельскохозяйственные консультационные услуги" для целевых 30 АВП были выданы малые гранты в сумме 30 тыс. долларов США. На эти средства АВП закупили необходимую сельхозтехнику, инструменты и оборудование, а также сельскохозяйственные культуры и удобрения. 30 целевым АВП проекта были закуплены и розданы семена яровой пшеницы в объеме 808 500 кг, ячменя - 1 039 500 кг, минеральные удобрения аммофос в объеме 1258 000 кг, минерального удобрения карбамид в объеме 1 567 250 кг, для весеннего посева 2022 года.

Проектом также созданы 65 демонстрационных участков в 65 АВП, на примере которых проводятся тренинги по агрономии/ирригации. Из них 33 ДУ - с установкой оборудования по капельному орошению, 32 ДУ - с внедрением водосберегающих методов полива.

Для 65 демонстрационных участков закуплено оборудование: 33 системы капельного орошения (СКО) и водосливы: 209 Томсона и 113 Чиполлети, 65 влагомеров на сумму 73,713 тысяч долларов США.

Третий компонент называется "Меры по повышению качества питания". Его целью является является улучшение методов питания на уровне

домохозяйств, с акцентом на женщин репродуктивного возраста, девочек-подростков и детей в возрасте до пяти лет. По этой причине для 1269 медицинских работников в регионах в организациях здравоохранения проведены тренинги по повышению качества питания. А в 60 пилотных АА, в 302 селах были подготовлены 4500 волонтеров, которыми проведены информационные кампании по питанию для 130 255 домохозяйств и 664 301 чел., из них 374 855 женщины.

Сами лекции, тренинги затрагивали широкий спектр вопросов. О чем беседовали? О важности грудного вскармливания, о дополнительном питании младенцев от 6 месяцев; о профилактике анемии; о чистых туалетах и мытье рук. А еще о разнообразном питании и сокращении потребления вредных пищевых продуктов. Задумались как должна питаться мамочка в свои первые дни материнства. А еще учились сохранять продукты питания в домашних условиях и сразу же изучили методы улучшения выращивания овощей и фруктов.