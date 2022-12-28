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Сегодня под председательством президента состоится заседание кабмина

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- Назгуль Абдыразакова
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Под председательством главы государства Садыра Жапарова сегодня, 28 декабря, состоится итоговое заседание кабмина. Об этом сообщает пресс-служба президента. По ее данным, на заседании будет заслушан отчет кабинета министров о проделанной работе в 2022 году, а также рассмотрен план мероприятий на 2023 год.

В мероприятии примут участие руководители центральных органов государственной власти, члены кабмина, руководители структурных подразделений администрации президента, мэры городов Бишкек и Ош, полномочные представители президента в областях.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире НТРК, на республиканских и областных телеканалах и на страницах в социальных сетях. Начало трансляции в 14:00 часов.


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URL: https://www.vb.kg/425812
Теги:
президент, кабмин, Садыр Жапаров
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