В Бишкеке пройдет президентская елка

Сегодня, 28 декабря, глава государства Садыр Жапаров примет участие в ежегодном, традиционном новогоднем представлении для детей, которое состоится в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, на мероприятие приглашены 1 100 детей из всех регионов страны, среди которых отличники учебы, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров, воспитанники детских домов, дети сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, дети из малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и др.

Новогодняя концертная театрализованная программа будет транслироваться в прямом эфире НТРК, на республиканских и областных телеканалах и на страницах в социальных сетях.