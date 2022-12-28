Врач Молдалиева: Чокайтесь и закусывайте правильно, чтобы утром не болеть

Центры семейной медицины перед Новым годом обычно пустеют. Но сразу после, что называется, забиты под завязку. И все это последствия новогодних застолий. Излишнее потребление спиртного в Новый год не проходит бесследно и мощно бьет по организму. В результате страдают кишечник, желудок, суставы, почки, сердце. Да практически все органы ощущают эти последствия.

- Как врач хочу предупредить, чем обжорство, а иначе трудно сказать, опасно, и посоветовать, какие блюда полезнее, а главное, от какой еды вы потом не будете мучиться болями, - сказала в интервью vb.kg накануне праздника доктор Светлана Молдалиева.

- И начнем с разговора о майонезе. Рекомендую: будьте осторожнее с ним. Если есть возможность заменить его на нежирную сметану, винный соус, лимонный сок, оливковое масло или нежирный йогурт, сделайте это ради своего здоровья и здоровья ваших близких. Ради блага собственной печени и поджелудочной железы откажитесь также от пирогов и тортов. Из–за большого количества съеденной острой и соленой пищи происходит отложение солей. Попавшая в организм еда не успевает полностью перевариться. Животный белок, превращаясь во вредные азотистые соединения, наносит тяжелый удар по печени, поджелудочной железе, желудку.

Постарайтесь не совмещать мясные продукты с молочными. С мясом предпочтительнее овощи, а с молочными продуктами - зелень и фрукты. Не стоит забывать о приправах - хрене и чесноке, которые улучшают пищеварение. Не ешьте корочку запеченных в духовке кур, как бы она аппетитно ни выглядела. Если, конечно, вы не враг своему организму.

А что насчет спиртного?

- Закусывать любой алкогольный напиток все–таки желательно жирной пищей, а не всякими соленьями. Бороться со свободными радикалами, образующимися при употреблении алкоголя, поможет и жирная рыба, которая содержит полиненасыщенные жирные кислоты, витамины Д и Е. Они как раз и противостоят свободным радикалам. Морской окунь, форель, осетрина, семга будут полезным дополнением к вашему столу.

Говорят, чтобы подготовить печень к праздничным возлияниям, надо выпить за час граммов 50 водки или какого–то другого крепкого спиртного. Что вы на это скажете?

- В этом, как ни странно, есть смысл. Это поможет организму настроиться на ваше "чуть больше обычного". Но предупреждаю, если вы выпили 50 граммов водки, причем не больше, то водку в этом случае и предстоит пить на Новый год, поскольку смешивать спиртное чревато. Если уж смешивать, например, вина, то пейте сладкое после сухого, а не наоборот. Есть и другие правила употребления спиртного. Например, шампанское надо пить только предварительно плотно закусив. Поэтому перед тем как поднять бокал под бой курантов, обязательно поешьте. Выпитое натощак шампанское повышает уровень кислотности, оно противопоказано тем, у кого имеются проблемы с поджелудочной железой. И напоминаю, не ешьте шоколад после шампанского. И железе, и желудку не нравится их соседство.

Не запивайте спиртное газировкой. Она усиливает всасывание алкоголя. Не задерживайте во рту алкогольные напитки, не пользуйтесь соломинкой для коктейлей, если не хотите быстро опьянеть. В ротовой полости большое количество кровеносных сосудов. Через них организм стремительно напитывается градусами, и человек быстро пьянеет. Поэтому чем быстрее вы проглотите жидкость, тем лучше. Если чувствуете, что резко опьянели, надо выжать лимон и выпить его сок. Перед застольем не помешают ложечка оливкового масла или кусочек сала, которые поспособствуют выделению желудочного сока.

Чтобы встретить Новый год не под столом, а за столом, надо соблюдать еще несколько, в общем–то, простых правил. Не пить алкоголь натощак, поскольку страдают стенки кишечника и желудка. Это вообще железное правило не только в новогоднюю ночь. Если человек плотно поел, а затем выпил, то опьянение наступает гораздо позже и не так резко.

Ну и, конечно, выпитым рюмкам и бокалам надо знать счет. Если метать одну за другой, то никакой совет не поможет. Кстати, у печени есть определенный резерв. Скажем, если ваш вес 80 килограммов, то без особого ущерба здоровая печень переработает до 300 граммов той же водки. А если больше, начнутся проблемы. Они связаны с обезвоживанием организма, нарушением кислотно–щелочного баланса и водно–солевого обмена.

После праздников устройте хотя бы один разгрузочный день, чтобы почистить печень. Можно есть заправленные растительным маслом салаты, например, из моркови и других овощей. Либо сесть на кисломолочную диету. Из напитков желательна минеральная вода, но не газированная. Можно также употреблять нежирное мясо.

Народные средства от похмелья

Помимо известных уже рассолов, от похмелья хороши сладкий горячий чай с лимоном, отвар шиповника, томатный сок, снять тошноту помогает подслащенный зеленый чай с мятой или мелиссой. Прийти в тонус позволит витаминный коктейль: сок лимона или апельсина смешать с медом и добавить сырой желток, снимает тошноту чай с имбирем и медом, черный чай и кофе обладают мочегонными свойствами, но противопоказаны при проблемах с сердцем.

Хорошо помогает при похмелье контрастный душ. Начните с горячей воды, затем переключите на приятно холодную, чередуйте по 30–60 секунд несколько раз, постепенно увеличивая разницу температур. Такой контраст позволит коже избавиться от шлаков и токсинов, улучшит работу сердца и сосудов.

Если произошло отравление, лучше сразу промыть желудок подсоленной теплой водой (не менее 2 литров, после каждых двух–трех стаканов вызываем рвоту). Чтобы замедлить всасывание ядов, необходимо выпить что–нибудь обволакивающее: кисель, водный раствор крахмала, молоко, молочную сыворотку. Чтобы избежать этой неприятной процедуры, соблюдайте срок годности скоропортящихся пищевых продуктов - салаты, отварные овощи, блюда из мяса, птицы, морепродуктов, пирожные и торты с кремом, блюда с использованием сырых и вареных яиц лучше не ешьте по истечении 24 часов с момента приготовления. Поэтому не готовьте их заранее, так как даже хранение в холодильнике не гарантирует безопасность.

Также самое время вспомнить о мине замедленного действия под названием ботулизм, который приводит, бывает, и к трагическим последствиям. Поэтому если уж решились употреблять домашние консервы, то обязательно тщательно их прокипятите или прожарьте. А в случае повышения температуры, ухудшения зрения, рвоты, головной боли (не похмельной) немедленно вызывайте "скорую". Такие симптомы имеет отравление ботулотоксином.

Застольные правила

Голодным садиться за праздничный стол нельзя. Многие придерживаются точки зрения, что нужно приберечь место в желудке для разных вкусностей, и морят себя голодом в течение предшествующего дня. Хозяюшки, которые весь день трудятся как пчелки, готовя дом, стол, себя к встрече гостей, не успевают иной раз даже перекусить. Что происходит с вашим организмом в этом случае? Контроль поглощения пищи из-за разыгравшегося аппетита и под воздействием алкоголя ослабевает, и вы способны переесть уже в первые полчаса застолья.

На праздничном столе должны обязательно присутствовать продукты, улучшающие пищеварение. К ним относятся кислые морсы, компоты, кислые фрукты, лимоны, маринованные помидоры и огурцы, квашеная капуста. Исключаем сладкие фрукты. Даже в качестве десерта. Они, сочетаясь с жирными и мясными блюдами, создадут среду, благоприятную для брожения. В результате вам обеспечены вздутие живота, отрыжка, газы.

И еще совет: в течение дня устраивайте небольшие перекусы для себя и домочадцев. Лучше всего перекусывать продуктами, богатыми протеинами: сырами, куриным мясом, орешками. Прибавим к ним приправы и специи, тонизирующие организм и помогающие пищеварению. Наши помощники в преддверии застолья - корица, имбирь, карри, перец, а также овощи, фрукты, свежевыжатый сок. Помогут желудку йогурт, кефир, творог. От мучного стоит воздержаться.