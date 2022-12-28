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Ниязбеков предупредил новых глав УВД трех областей о суровом наказании

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министр внутренних дел Кыргызской Республики, генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков в ходе онлайн совещания представил личному составу УВД Нарынской, Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской областей новых руководителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Обращаясь к начальникам УВД областей, глава МВД сказал: "В связи с вопиющими событиями, произошедшими в Кочкорском районе Нарынской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области, проведена ротация в некоторых областных УВД. Мы все обязаны трудиться круглосуточно, во имя нашей страны и общества добиваться высоких достижений.

Вам оказано большое доверие, вы займёте весьма ответственные должности и должны добросовестно, честно служить людям. До подписания приказа с каждым я беседовал лично, дал поручения по усилению безопасности граждан, соблюдению законности среди личного состава, возлагаю на вас большие надежды".

Согласно приказу министра внутренних дел:

- На должность начальника УВД Нарынской области назначен полковник милиции Канат Жумагазиев (ранее занимал должность начальника УВД

Иссык-Кульской области);

- На должность начальника УВД Джалал-Абадской области назначен полковник милиции Жениш Абитов (ранее занимал должность начальника УВД Ошской области);

- На должность начальника УВД Ошской области назначен полковник милиции Жениш Жоробеков (ранее занимал должность начальника СПНЭМ МВД КР);

- На должность начальника УВД Иссык-Кульской области назначен полковник милиции Орунбай Кочкоров (ранее занимал должность заместителя начальника ГУУР МВД КР).

Назначенные руководители смогут посмотреть на сложившую ситуацию свежим взглядом, увидеть проблемы и наметить пути решения. Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом органов внутренних дел и способствует решению первостепенной социальной функции в обществе - обеспечению правопорядка. Руководителям предстоит очень большая работа, а именно выработать новые подходы к выполнению оперативно-служебных задач, обеспечению правопорядка, спокойствия и безопасности граждан Кыргызской Республики.

"Начните выполнять свою работу в усиленном порядке с сегодняшнего дня. Ведь во время новогодних мероприятий необходимо поддерживать высокий уровень общественной безопасности и безопасности дорожного движения, оказывать населению качественное сервисное обслуживание и не допускать преступлений, а также различных правонарушений. Я знаю каждого из вас как опытного сотрудника и ответственного руководителя.

Я верю, вы оправдаете оказанное вам доверие, будете работать честно, во благо кыргызстанцев, не допустите недостатков, имевших место прежде. В случае халатного отношения к возложенным обязанностям наказание будет суровым. Вы стали свидетелями того, что может последовать за халатное отношение к службе" - сказал министр.

Также Улан Ниязбеков отметил, что в ближайшее время будут рассмотрена деятельность руководителей ряда городских, областных, районных УВД и служб центрального аппарата, с последующим принятием решений.

"Нам нужно пополнять ряды профессиональными, образованными, преданными службе и народу, здравомыслящими, прямолинейными кадрами. Готовить и растить их. Выполняйте свои обязанности в рамках закона и станьте надежной опорой общества.

Приказываю неукоснительно выполнять задачи, поставленные на предыдущих совещаниях и коллегиях, соблюдать указания МВД, особенно требования Дисциплинарного устава, не допускать нарушений правопорядка среди личного состава.

Я верю, каждый из вас сделает выводы в свете случившегося и продолжит работать самоотверженно в соответствии с законом" - заключил министр.

Кадровые перестановки связаны с совершенствованием системы управления, направлены на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел, формирование качественно кадрового состава. Ротация руководящих кадров - необходимое условие для совершенствования механизма отбора и расстановки кадров. Сегодня наступает время практических действий, поэтому руководителями ключевых подразделений УВД областей назначены люди, которые известны как профессионалы своего дела".


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URL: https://www.vb.kg/425816
Теги:
МВД, назначение, Кыргызстан
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