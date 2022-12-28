В РУз увеличили минимальный возраст для приобретения алкоголя и табака

Сенат Узбекистана одобрил увеличение минимального возраста для приобретения алкоголя, табачной продукции и устройств для употребления табака и никотина с 20 до 21 года, сообщают СМИ.

Судя по всему, теперь продавец, осуществляющий продажу алкогольной и табачной продукции, будет обязан потребовать от покупателя, выглядящего моложе 21 года, документ, удостоверяющий его личность и возраст, а в случае отсутствия документа – отказать в продаже.

Еще один важный момент – борьба с продавцами табака и алкоголя возле школ. По данным управления по профилактике правонарушений ГУВД Ташкента, количество табачных изделий, обнаруженных у учеников в школах и общественных местах, с каждым годом увеличивается: 110 случаев – в 2019 году, 242 случая – в 2020 году, 336 случаев – в 2021 году, 220 случаев – с начала 2022 года. То есть потребление школьниками табачной продукции в 2020 году увеличилось в 2,2 раза, а в 2021 году – в 1,4 раза. Эти данные подтверждают тот факт, что дети и молодежь стали чаще употреблять табачные и никотиновые изделия.

Большинство табачных изделий, обнаруженных у несовершеннолетних, составляли никотиновые (59 процентов) и табачные снюсы (18,8 процента). За ними следуют электронные сигареты (8,5 процента), обычные сигареты (7,7 процента), табак (4,4 процента) и системы нагревания табака (1,5 процента).

Согласно действующему законодательству, продажа алкогольной и табачной продукции запрещена на расстоянии по прямой линии менее чем в двухсот метрах от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.

Однако сегодня часто возле школ и спортивных учреждений появляются небольшие магазинчики, реализующие сигареты школьникам. Их владельцы мотивируют свое месторасположение отсутствием в законе точной формулировки, откуда считаются эти самые 200 метров – от дверей школы или от их ворот. Теперь в новом законе точно определено, что 200 метров будут считаться от территории школы, то есть от любой ее точки.

Кроме того, новый закон запрещает продажу алкоголя и табака посредством выездной и выносной торговли – с рук, лотков, из корзин, ручных тележек и так далее. То есть теперь появится управа на мелких торговцев, которые так любят продавать сигареты возле школ. Еще один интересный момент – запрещена продажа такой продукции в торговых автоматах и через электронную коммерцию.

Сегодня более 1,74 миллиона человек, ежедневно употребляющих табак в Узбекистане, подвержены риску преждевременной смерти из-за курения. И это уже не говоря об алкоголе, который свободно доступен для молодежи. Принятие данного закона послужит защите молодежи и генофонда нации от алкогольной и табачной продукции.

Отметим, что, согласно законодательной процедуре, теперь документ должен подписать президент. После этого он вступит в силу через три месяца с даты подписания.