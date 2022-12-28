Президент Садыр Жапаров поздравил школьников

"В наступающем Новом году мы ждем от вас больших свершений, интересных идей, новых открытий и побед", - подчеркнул Садыр Жапаров сегодня, 28 декабря, во время ежегодного традиционного новогоднего представления для детей. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Приводим текст выступления Садыра Жапарова на президентской елке

"Сердечно поздравляю вас с самым замечательным и долгожданным праздником - Новым 2023 годом!

В эти оставшиеся считанные дни мы вспомним все хорошее, что произошло в уходящем году, оглянемся на достигнутые успехи, поблагодарив за подаренные нам теплые эмоции и счастливые моменты уходящий год.

Такие приятные моменты вдохновили и прибавили вам сил, повысили интерес к учебе!

Одно из главных событий в школьной жизни - это ваша победа на международных олимпиадах, которая доставила огромную радость как вашим преподавателям, так и родителям, и стране в целом.

К примеру, в уходящем году нас всех очень порадовали победы школьников республики в различных международных олимпиадах по химии, математике и физике. Наши ученики завоевали 4 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей на британской олимпиаде по биологии. На олимпиаде, где участвовали 10 000 учащихся из более чем 700 школ мира, ученики из Кыргызстана взяли в общей сложности 14 медалей.

Они прославили имя нашей любимой страны на весь мир. Мы очень гордимся вашими одноклассниками, ровесниками, которые развевая наш яркий красный флаг, прославляли страну.

В этом году наши ученики постоянно укрепляли свое здоровье, занимались спортом, успели показать хорошие результаты на международных соревнованиях.

Из более чем 400 школьников, принявших участие в IX Международной спартакиаде школьников, проходившей в городе Уфе Содружества Независимых Государств, наши юные баскетболисты заняли призовое место и одержали победу.

Если все пересчитать, то таких успехов предостаточно. Теперь будем надеяться, что 2023 год будет таким же плодотворным, полным творческих событий и позитивных изменений для школьников Кыргызстана. В наступающем Новом году мы ждем от вас больших свершений, интересных идей, новых открытий и побед! Пусть перед вами открываются широкие просторы, и пусть ваши цели сбываются!

И для того, чтобы реализовать такие цели, дорогие мои дети, дорогие ученики, конечно же, нужно хорошо учиться! Как гласит пословица, "Ученье - свет, а неученье - тьма", чем больше вы будете увеличивать свои знания, тем больше будет расширяться ваш кругозор, вселенная раскроет вам свои объятия!

Почувствуйте себя патриотичными кыргызстанцами с невероятно сильной верой в то, что можете внести свой вклад в развитие своей Родины.

Знание и воспитание – понятия близнецы, которые нельзя отделить друг от друга, как два крыла птицы. Это то, что ваши братья и сестры всегда советуют вам. Если у вас есть хорошее образование и еще соответствующее воспитание, вы будете достойны гордого звания гражданина суверенного свободолюбивым и демократического Кыргызстана с красивой природой.

Если ваше образование и воспитание совпадают, если вы умеете почитать старших и относиться с уважением к младшим, если вы можете твердо хранить традиции и ценности наших предков, то будет видно и ваше уважение к родителям! Не только родителей, но и честь всего народа и всего государства возрастет, вы сможете стать гордым, патриотичным, образованным гражданином своей страны! Это очень важно!

Дорогие ученики!

Сегодня возникла новая реальность, известная как эпоха пост-Ковида, которая привела к тому, что в первую очередь в мире сектор образования перешел на цифровые технологии, изучая предметы STEM и, уделяя особое внимание естественным наукам, технологиям, инженерному делу и математике. Как известно, IT-технологии стали перспективной областью. Таким образом цифровизация охватила все сферы нашей жизни.

Эпоха таких быстрых изменений и инновационных проектов требует глубокой оценки знаний, полевых исследований и способности чувствовать ответственность!

Поэтому стоит ставить перед собой новые цели, идти в ногу с стремительно развивающимися достижениями в сфере образования и стремиться смело участвовать в мировых процессах!

Вам необходимо расширить свое мировоззрение и развить современный научный кругозор!

Пусть каждый из вас выстроит конкретные планы на предстоящий год и начнет его с твердой волей, чтобы воплотить их в жизнь!

В новогодний праздник мы все с надеждой смотрим в будущее, ждем от вас больших успехов и удачи.

Пусть у родителей каждого ученика будет много счастливых историй об успехах их сына и дочери!

Пусть учителя воспитают своих учеников достойно, пусть у них возрастет энтузиазм к глубокому образованию, творчеству!

Пусть увеличивается число нашей образованной молодежи, пусть горят надежды нашего народа на будущее, пусть ускоряется развитие нашей страны!

Пусть 2023 год станет для каждого ученика годом больших достижений!

С Новым годом, дорогие дети!", - говорится в поздравлении президента.