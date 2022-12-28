Комната, в которой проживал Месси во время ЧМ, будет переделана в музей

Катарский университет в Дохе, где проживала сборная Аргентины во время чемпионата мира 2022, переоборудует комнату Лионеля Месси в музей, сообщает RMC Sport.

По информации издания, 35-летний аргентинец проживал в комнате B201, на двери которой размещена табличка в цветах аргентинского флага и надписью "L. Messi". Точная дата открытия музея пока неизвестна. Также нет информации о том, какие экспонаты будут в ней представлены. Ожидается, что интерьер комнаты останется неизменным со времени отъезда Месси из Катара.

В финале ЧМ 2022 аргентинцы победили сборную Франции. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительные 30 минут сборные забили по мячу, а в серии пенальти аргентинские футболисты оказались точнее - 4:2. По итогам турнира Месси был признан самым ценным игроком.

Источник: matchtv.ru