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На Иссык-Куле построят солнечную электростанцию

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- Назгуль Абдыразакова
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Создано совместное предприятие по строительству солнечной электростанции между дочерней компанией Национального энергохолдинга TazaEnergy и инвестиционной компанией Казахстана TGS-Energy Ltd. Подписаны уставные документы о создании совместного Кыргызско-Казахстанского предприятия ОсОО "Кун Булагы" по строительству солнечной электростанции мощностью 50 МВт на территории Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацэнергохолдинга.

По ее данным, совместное предприятие нацелено на реализацию проектов строительства солнечных электростанций общей мощностью 300 МВт на территории Кыргызстана.

Общая стоимость проекта СЭС 50 МВт. "Тору-Айгыр" составляет 35 миллионов долларов США. Для реализации проекта выделяется земельный участок площадью 80 гектаров.

Первый проект строительства солнечной станции 50 МВт планируется реализовать в Иссык-Кульской области, село Тору-Айгыр. Завершение первого этапа строительство СЭС "Тору-Айгыр" 50 МВт планируется к декабрю 2023 года, срок эксплуатации составит свыше 25 лет. "Будущая солнечная станция будет поставлять в сеть не менее 90 млн. кВт/ч. в год.

Строительство солнечной электростанции внесёт вклад в укрепление энергобезопасности КР и позволит реализовать потенциал ВИЭ", – говорится в сообщении компании.


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URL: https://www.vb.kg/425831
Теги:
Иссык-Кульская область, Казахстан, Кыргызстан, электричество
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