Милиционеры вручили новогодние подарки сотрудникам школы-интерната

Личный состав Полка ведомственной милиции Службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики поздравили нуждающихся детей с Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба Службы охраны МВД.

Сотрудники Полка ведомственной милиции Службы охраны МВД КР посетили Краснореченскую школу-интернат в Чуйской области. Детям вручили подарки со сладостями, а также необходимые вещи.

Заместитель командира Полка ведомственной милиции Службы охраны МВД полковник милиции Азамат Ибраев поздравил воспитанников, работников и педагогов школы-интерната с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья.