США планирует ограничить въезд туристам из Китая из-за COVID-19

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает введение новых ограничений для китайских туристов. Возможные меры изучаются на фоне вспышки коронавируса в Китае, снятия властями страны трехлетних запретов на въезд и резкого роста продаж авиабилетов из КНР. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

В Вашингтоне следуют советам экспертов в здравоохранении и консультируются с партнерами, заверил один из собеседников издания, однако никто из них не раскрыл содержание возможных ограничений. США могут перенять модели Японии и Малайзии по сдерживанию распространения коронавируса во время этой вспышки инфекции в Китае, указали при этом источники WSJ.

Издание напомнило, что туристы из Китая являются крупнейшим в мире источником доходов для туристической отрасли. Только за 2016 год китайские путешественники потратили почти $258 млрд - 20% от общих мировых расходов на туризм, следует из данных туристской организации ООН, приведенных на сайте Всемирного экономического форума.

В середине декабря посольство США в Китае приостановило выдачу виз, ограничившись "паспортными и экстренными услугами для граждан".

Источник: РБК