Глава кабмина подвел итоги работы министерств и ведомств в 2022 году

На итоговом заседании кабинета министров Кыргызской Республики председатель кабинета министров Кыргызской Республики - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров подвел итоги мониторинга и оценки эффективности деятельности министерств и ведомств. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Глава кабмина отметил, что для качественного и полноценного исполнения основного документа страны – Национальной программы - внедрена понятная и простая система мониторинга и оценки эффективности деятельности министерств и ведомств, предусматривающая солидарную ответственность и вклад государственного органа в каждом мероприятии отдельно.

"Данная методика в начале декабря текущего года была презентована на международном форуме аналитиков по мониторингу стратегических документов в Швейцарии и позволяет упрощенным способом выявить степень качественной реализации стратегий и участия государственных органов в ней", - сказал Акылбек Жапаров.

Он добавил, что по итогам года выявлены "отличники", "хорошисты", "троечники" и "двоечники".

"Планом действий кабинета министров на 2022 год предусмотрено 650 мероприятий", - отметил Акылбек Жапаров.

Глава кабинета министров рассказал, что в результате анализа и мониторинга исполнения Плана действий, методика дала следующие результаты:

- оценку "отлично" получили 10 государственных органов;

- оценку "хорошо" – 19;

- оценку "удовлетворительно" – 3;

- оценку "неудовлетворительно" получил 1 государственный орган.

Председатель кабинета министров перечислил министерства и ведомства, получившие оценку "отлично" и призвал руководителей остальных государственных органов использовать имеющийся потенциал для получения более высокого результата.

Оценку "отлично" получили следующие государственные органы:

- Министерство труда, социального обеспечения и миграции;

- Министерство чрезвычайных ситуаций;

- Министерство обороны;

- Министерство внутренних дел;

- Министерство иностранных дел;

- Министерство юстиции;

- Национальный статистический комитет;

- Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров;

- Социальный фонд Кыргызской Республики;

- Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Глава кабмина отметил, что созданы все условия для беспрепятственной работы государственных органов.

"Народ ожидает ощутимых результатов, ведь выделяются необходимые финансовые средства для успешного осуществления отраслевой политики и проведения реформ, беспрецедентно повышены заработные платы всех бюджетников, никто не вмешивается в процесс подбора кадров. Остается лишь работать и выполнять свои прямые функциональные обязанности надлежащим образом", - подчеркнул глава кабмина, добавив, что по итогам первого полугодия 2022 года была произведена первая оценка, в результате которой был выявлен ряд недостатков в работе государственных органов и даны соответствующие предупреждения.