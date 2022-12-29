Министерство цифрового развития оказало помощь Дому малютки

Министерство цифрового развития поздравило воспитанников Дома малютки с самым долгожданным сказочным праздником. Об этом сообщила пресс-служба МЦР.

Работники передали для ребятишек шведскую стенку, спортивные маты и развивающие комплекты игрушек, а также угощения.

Поздравив воспитанников и персонал центра с наступающим Новым годом, сотрудники МЦР пожелали им крепкого здоровья и чтобы в наступающем году каждый малыш обрел свой дом, был любимым и желанным.

Руководитель Дома малютки Чолпон Арыкпаева искренне поблагодарила руководство и весь коллектив министерства за оказанную помощь. Она отметила, что физиоупражнения являются неотъемлемой частью в реабилитации и развитии детей. Теперь занятия будут более продуктивными.

Руководство МЦР и его коллектив намерены оказывать необходимую помощь Дому малютки и дальше.