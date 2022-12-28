Ясновидящая: В окружении Путина есть предатели

Ясновидящая Света Тойгонбаева в преддверии Нового года поделилась своими прогнозами на следующий 2023 год. На этот раз мы решили начать с международной обстановки в мире:

"Давайте я лучше начну с России, у которой сейчас сложный период. Врагов у России прибавится и Путину будет, конечно, трудно. Сейчас политика России изменилась в том плане, что больше стали брать, чем давать. Думаю, это ошибка. Так могут многие страны охладеть к России, в том числе и страны ЦА.

Хоть команда у него сильная я бы ему советовала более внимательно присмотреться к своему окружению, так как некоторые лица из его команды могут предать его. Опасность я вижу со стороны силовых структур. В следующем году они, мягко говоря, могут принести осложнения вплоть до попытки переворота. В этой связи Путину стоит принять меры, так как все может поменяться. С другой стороны, Путин еще в силе, я бы даже сказала, у него богатырская энергетика. Думаю, он себя еще проявит, но все-таки ему стоит принять меры безопасности.

Война с Украиной будет длиться до конца, и в этой связи возможны еще теракты в России, в том числе и в самой Москве. По крайней мере я вижу какой-то дым в столице РФ.

У Путина могут быть проблемы со здоровьем. Ему стоит обратить на это внимание. Давление, возможно, может даже повысится уровень сахара в крови.

В Казахстане на следующий год возможны небольшие волнения: пикеты и митинги, но, в целом, экономика этой страны будет расти. Сам Токаев больше будет склоняться к сотрудничеству с западом. В этой связи возможны осложнения отношений с Россией.

У президента Узбекистана Мирзиеева дорога открытая. Он долго будет править и многое сделает для развития страны, и с ним Узбекистан начнет расти. Единственное, только здоровье может подвести. Кстати, мне видится, что следующим президентом Узбекистана будет женщина.

У Таджикистана в следующем году возможны конфликты, как с внешними противниками, так и внутри страны. Есть вероятность междоусобной войны.

В Китае 2-3 года будет еще борьба с эпидемиями, но они справятся и даже вижу после этого рост экономики. В 2026-27 годах возможна смена власти. С чем это будет связано пока не понятно", - рассказала она.

В следующем материале мы расскажем, что, по прогнозу Светы Тойгонбаевой, ждет Кыргызстан в следующем году.