В Бишкеке задержан подозреваемый в вымогательстве денежных средств

Оперативниками ГУВД Бишкека задержан подозреваемый в вымогательстве денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкека.

12 ноября 2021 года в ГУВД Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Н.С. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 10 ноября 2021 года примерно 18 часов на улице Сагындыкова, применив физическую силу, посадили его в автомашину марки HondaFit и увезли в село Кара-Жыгач Аламудунского района. Угрожая насилием, у Н.С. вымогали денежные средства в размере 2 тысяч 500 долларов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ГУВД города Бишкека. Возбуждено уголовное дело по статье 203 ("Вымогательство") старой редакции УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ГУВД Бишкека, УВД Свердловского района столицы совместно со спецназом МВД был задержан гражданин Б.А., 1986 года рождения. Его доставили в следственную службу УВД Ленинского района. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики Б.А. водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В ходе расследования сотрудниками милиции установлено, что подозреваемый ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, а также состоит на учете как член ОПГ. В настоящее время устанавливается его возможная причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, могут сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 0(700)988-883, 0(771)162-199 и 102.