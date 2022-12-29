Месси "назначили" президентом Аргентины после триумфа на ЧМ-2022

Зарубежные СМИ опубликовали результаты опроса, согласно которым нападающий сборной Аргентины Лионель Месси мог бы победить на выборах президента страны, сообщает Sports.kz.

43,7% респондентов ответили, что проголосовали бы за Месси, если бы он баллотировался на пост президента Аргентины. 37,8% ответили, что не выбрали бы его. 17,5% проголосовали за вариант "скорее, да". Также Лионель Месси "опередил" в голосовании местных политиков - за аргентинского футболиста проголосовали бы 36,7% "избирателей", в то время как настоящие кандидаты получили такие цифры: Хавьер Милей -12%, Кристина Кирхнер - 11,3%, Патрисия Булрих - 8,8%. Всего в опросе приняло участие более 2500 человек.

Напомним, Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.