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Месси "назначили" президентом Аргентины после триумфа на ЧМ-2022

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- Назгуль Абдыразакова
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Зарубежные СМИ опубликовали результаты опроса, согласно которым нападающий сборной Аргентины Лионель Месси мог бы победить на выборах президента страны, сообщает Sports.kz.

43,7% респондентов ответили, что проголосовали бы за Месси, если бы он баллотировался на пост президента Аргентины. 37,8% ответили, что не выбрали бы его. 17,5% проголосовали за вариант "скорее, да". Также Лионель Месси "опередил" в голосовании местных политиков - за аргентинского футболиста проголосовали бы 36,7% "избирателей", в то время как настоящие кандидаты получили такие цифры: Хавьер Милей -12%, Кристина Кирхнер - 11,3%, Патрисия Булрих - 8,8%. Всего в опросе приняло участие более 2500 человек.

Напомним, Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.


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URL: https://www.vb.kg/425844
Теги:
президент, футбол, чемпионат мира, Аргентина
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