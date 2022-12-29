Состоялась премьера ожидаемого в КР китайского фильма "Цветок Кашгара"

В кинотеатре "Октябрь" вчера прошла премьера первого китайского фильма "Цветок Кашгара". Прокат ленты стал, без преувеличения, историческим событием. На полтора часа зрители переместились в прекрасный старинный город Кашгар, где и зародилась большая любовь, где она получила и продолжение, соединив два любящих сердца.

"Но этот фильм рассказывает не только о романтической любовной истории современной молодежи Китая, он знакомит зрителей с уникальной этнической культурой, современной жизнью Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, - сказала vb.kg Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь. - СУАР является крупнейшим административным районом Китая, который граничит с Кыргызстаном. Синьцзян в последние годы активно участвует в строительстве "Одного пояса – одного пути" и добился больших успехов в экономическом, социальном развитии, в стабильности и сплоченности народов разных национальностей".

По ее словам, правительство СУАР уделяет большое внимание расширению практического сотрудничества с кыргызской стороной. В частности, через пропускные пункты "Торугарт" и "Иркештам" увеличивается объем грузоперевозок. Синьцзян стал крупнейшим торговым партнером Кыргызстана.

Как отметила посол, на недавнем ХХ съезде КПК определена грандиозная цель всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. "Новое развитие Китая откроет новые возможности и в развитии Кыргызстана. Этот фильм укрепит культурные связи между двумя странами. Все это будет содействовать построению сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана", - добавила госпожа Ду Дэвэнь.

В своем онлайн-приветствии председатель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркин Тунияз сказал, что двери реформы и открытости Китая станут еще более открытыми, а прекрасный Синьцзян будет создавать наилучшую бизнес-среду, еще больше расширит свою открытость и культурные обмены. "Мы искренне рады тому, что в Китае и в Синьцзяне появляется все больше и больше высококачественных кино- и телематериалов из Кыргызстана. Киноэкраны стали мостом для продвижения обменов и сотрудничества между кинематографистами Китая и Кыргызстана, для продвижения двустороннего сотрудничества между Синьцзяном и Кыргызстаном на новый уровень, для укрепления многосторонних связей между нашими народами. Презентация фильма "Цветок Кашгара" в Кыргызстане еще раз подчеркивает углубленное сотрудничество в культурной сфере между Китаем и Кыргызстаном за последние 30 лет с момента установления дипломатических отношений.

От имени Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района я от всего сердца поздравляю с торжественным выходом и показом фильма в Кыргызстане! Хотел бы выразить искреннюю благодарность всем соответствующим ведомствам правительства Кыргызстана, посольству Китая в Кыргызстане, гостям и друзьям, которые поддержали и приняли активное участие в показе этого фильма в Кыргызстане", - поблагодарил создателей и зрителей Эркин Тунияз.

По его словам, Синьцзян и Кыргызстан давно связаны гуманитарными обменами и тесным торгово-экономическим сотрудничеством. Пятого января этого года Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент КР Садыр Жапаров обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. 29 июля успешно прошло одиннадцатое заседание рабочей группы по сотрудничеству между Синьцзяном и Кыргызстаном. Оно способствовало повышению качества и модернизации экономического и торгового сотрудничества между двумя сторонами, а Кыргызстан стал крупнейшим торговым партнером Синьцзяна. В будущем, со строительством железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, связь между Синьцзяном и Кыргызстаном станет более тесной. Китайский фильм, показанный в этот раз, несомненно, будет способствовать пониманию Кыргызстаном Китая и новых событий и изменений в Синьцзяне.

"Мы надеемся, что благодаря этому мероприятию откроются новые возможности для укрепления взаимопонимания, расширения консенсуса и углубления сотрудничества, а также для всестороннего расширения двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, гуманитарных наук, туризма, образования. А в строительство инициативы "Один пояс - один путь" и китайско-кыргызского Сообщества единой судьбы будет внесен новый и еще больший вклад", - добавил он.

"Этот фильм рассказывает не только красивую историю любви двух молодых людей, но и показывает через отношения к традициям добро, а через него – будущее человечества. Мир строится на любви, добре, уважении ценностей друг друга. Когда у нашего большого соседа в доме все в порядке, то и нам будет хорошо. И при реализации инициативы руководителя Китая Си Цзиньпина "Один пояс – один путь" будет процветать и наша страна. Все хорошее, что происходит у нашего соседа, в этой дружественно нам стране, безусловно, отразится на нашей жизни. И в этом плане кинолента "Цветок Кашгара" - это сближение народов, культур", - сказал vb.kg депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

С Китаем, по его словам, Кыргызстан объединяет многое – общая граница, общая история, общее настоящее и общее будущее. "Так уж сложилось географически, что наши страны являются ближайшими соседями, экономическими партнерами. Компартия Кыргызстана имеет тесные дружеские, товарищеские отношения с коммунистами Китая. Мир сейчас находится в очень тяжелом положении. И только наша дружба может сотворить стабильное будущее. Мы можем и должны работать вместе на взаимовыгодной основе ради него", - подчеркнул лидер кыргызских коммунистов и парламентской группы дружбы Кыргызстана и Китая.

Наши предки, по мнению Масалиева, заложили глубокие основы для дружбы наших стран. Не случайно Великий Шелковый путь начинается у ворот Сианя, проходит через многие страны, через Кыргызстан и дальше. "Наши предки нашли самую оптимальную дорогу для развития, и нам надо сократить этот путь и еще более расширить его, чтобы эта дорога принесла как можно больше пользы обоим народам", - считает Исхак Масалиев.

На премьере присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызстане госпожа Ду Дэвэнь, депутаты ЖК, ученые, общественные деятели нашей страны, студенты столичных вузов. С китайской стороны всех приветствовали в онлайн-режиме председатель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района, президент Китайского информационного агентства, директор Центра программ национального киноканала и представитель Кашгарской региональной администрации в Синьцзяне.

Фильм был дублирован на русский язык и снабжен субтитрами на кыргызском языке компанией "Культурное развитие на Шёлковом пути".