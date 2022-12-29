Работа писательницы из КР получила международную премию "Open Eurasia"

Перевод рассказа "Алия и космическая программа" на английский язык молодой кыргызстанской писательницы Асель Аяповой получил премию третьей степени на международном литературном конкурсе "Open Eurasia". Результаты были объявлены в Мельбурне, Австралия. Об этом нашему изданию vb.kg сообщила сама писательница.

По ее словам, рассказ был переведен поэтом и переводчиком, победителем международного литературного конкурса им. Чингиза Айтматова Есенжаном Абубакировым. Он отправил работу на конкурс "Open Eurasia", который направлен на популяризацию национальной литературы в странах Евразии и продвижение авторов региона в англоязычном пространстве. Результаты ожидались на книжном форуме и литературном фестивале "Open Eurasia", проходившем в этом году в Австралии.Из Мельбурна пришла радостная новость: рассказ "Алия и космическая программа" в переводе Есенжана Абубакирова получил премию Айи Максутовой третьей степени. Это вдохновляет и внушает надежду, что историю о девочках-инженерах смогут прочитать юные читатели.

Справка: Асель Аяпова – автор книг для детей, среди которых "Небесный камень" (кырг. "Сыйкыр Таш"), "Бостери" и книги познавательной серии "Илька из рода Больших Кошек" (кырг. "Чоң Мышык тукумундагы Илька"). Асель – дипломант государственной молодёжной премии КР им. Ч.Т. Айтматова, член Национального союза писателей Кыргызстана.