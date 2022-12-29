В Кыргызстане будут обучать способам защиты своих персональных данных

В эпоху мировой глобализации мы повсюду оставляем свой цифровой след. Именные базы данных формируются в магазинах, банках, центрах разнообразных услуг – везде, где вы сами при оформлении скидочной или какой-либо еще карты вписали свои фамилию-имя-отчество, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты. В обмен вы, конечно, получите скидку, но ещё и некоторое количество рекламы в виде смс на телефон или почту. И это в лучшем случае. Увы, но риск того, что сведения о вас "уйдут" кому-то еще очень велик. Но защитить себя возможно.

Формально под персональными данными понимаются такие сведения, как имя, фамилия и отчество, место и дата рождения, биометрические и паспортные данные, адрес проживания и прописки, семейный статус и состав семьи, телефоны в привязке к другой информации. Но на самом деле, сегодня под личной информацией понимается гораздо больше. Мы не задумываемся об этом, когда оплачиваем покупки картой, указываем места посещений, выкладываем в социальных сетях фотографии и информацию о себе.

Пострадать от незаконного использования персональных данных может абсолютно любой гражданин. Завладев паспортными или другими персональными данными, мошенники могут оформить кредит, "повесить" на вас долги, распорядиться средствами с банковских карт, зарегистрироваться на сайтах знакомств, онлайн-игр и казино, шантажировать вас или ваших родственников, использовать вашу личность как "подменную" для мошеннических действий.

Необходимость обеспечения безопасности персональных данных в настоящее время стала объективной реальностью. Она вызвана быстрым развитием современных информационных технологий, средств электронной коммерции и электронного информационного обмена между партнерами по бизнесу, свободного доступа к средствам массовых коммуникаций.

В мае прошлого года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал документ о создании Государственного агентства по защите персональных данных. По факту новое ведомство начало работу в январе текущего года. Основными направлениями его деятельности являются обеспечение контроля за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства страны и защита прав граждан в сфере персональных данных.

Сотрудники агентства регулярно проводят тренинги и круглые столы на тему защиты личных данных и кибербезопасности для различных групп населения. Обучение прошли уже более 600 государственных и муниципальных служащих, предпринимателей и представителей неправительственного сектора. При агентстве также создана рабочая группа по предупреждению инцидентов, связанных с нарушениями в сфере персональных данных, куда вошли представители различных правоохранительных и других госорганов.

При агентстве также создан учебный центр, в котором будут повышать компетенции представителей государственных и муниципальных органов в области защиты персональных данных. Разрабатываются программы и для коммерческих организаций как держателей и обработчиков персональных данных граждан. Планируется обучать и простых граждан кибергигиене и правам в цифровом пространстве. Совсем скоро центр примет первых слушателей.

Благодаря тому, что Агентство полностью выполнило все индикаторы Соглашения между Кыргызстаном и Европейским союзом, республиканский бюджет уже получил 500 тысяч евро из общей суммы в 3 млн евро (или около 270 миллионов сомов), перечисленных Европейским союзом в бюджет Кыргызстана в декабре 2022 года для поддержания цифровой трансформации страны.

Эксперты в области кибербезопасности и цифровизации подчеркивают, что создание Государственного агентства по защите персональных данных и учебного центра при нем, стало большим шагом к цифровой государственности. Ведь работа специалистов направлена не только на защиту персональных данных граждан, но и разработку методик и тренингов для юридических лиц по защите персональных данных граждан.