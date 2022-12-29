Президент: "Вы надежная опора всего народа, всего Кыргызстана!"

Сегодня президент Садыр Жапаров вручил государственные награды отличившимся кыргызстанцам - представителям различных сфер, отмеченным за особые заслуги. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодняшние граждане кыргызского народа, заслужившие высшую награду государства, - вы надежная опора всего народа, всего Кыргызстана!" - отметил президент.

В своем выступлении глава государства сказал:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие современники, удостоенные государственных наград за свой доблестный труд!

Уважаемые участники сегодняшней церемонии!

Церемония награждения проводится в преддверии нового 2023 года, и я бы хотел искренне поздравить вас с наступающим Новым годом!

Поздравляем наших соотечественников, которые своей преданностью работе и высоким профессионализмом вносят весомый вклад в развитие страны и формирование интеллигенции в целом!

Завершается год, и наша страна подводит итоги. 2022 год стал особенным для нашей страны. Подведя итоги избирательных кампаний, именно в 2022 году мы приступили к развитию важных секторов экономики. Таким образом, благодаря совместным усилиям государственных органов, служащих народу, и при его дружественной поддержке, уходящий год в Кыргызстане стал насыщен рядом важных событий и исторических решений. В результате проводимой с начала года финансово-налоговой политики пополнилась казна и открылась возможность повышения заработной платы. Золотой рудник Кумтор как подспорье экономического прогресса возвращен государству. Работы, которые нацелены на производство электроэнергии, взяты под особое внимание. Идет расширение железнодорожных веток. Начал решаться вопрос строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", которая позволит Кыргызстану обрести выход к морю. Также мы все с вами видим такие моменты, как широкое распространение эпоса "Манас" в области культуры, реформы образования в стране, успехи наших спортсменов, достижения в области здравоохранения.

Такие успехи - большая честь для кыргызского сообщества! В нашей стране, пережившей революции за 30-летний период независимости, глубоко укоренялась коррупция, и было мало возможностей для диверсификации экономики. Независимо от объективных и субъективных причин, мы поставили нашу страну на путь последовательного развития, позаботились не только об экономических и финансовых вопросах, но и о сохранении наших национальных ценностей.

Наши почетные лауреаты!

Сегодня время ставит новые задачи и предъявляет новые требования. Мы находимся в периоде восстановления после коронавируса, во время драматических потрясений во всем мире. Конечно, как части мирового сообщества эта ситуация является еще одним большим испытанием для кыргызстанцев.

Кыргызы - народ с богатой историей, насчитывающей более 3000 лет. Иногда им удавалось строить великие империи, иногда им грозило вымирание, но они выходили победителями из исторических испытаний. Я верю, что наш народ, прошедший тяжелые периоды с неписаными законами своего времени - ценностями, традициями, или, выражаясь сегодняшним языком, народными кодексами, найдет успешный выход из происходящих в мире изменений!

Мы, кыргызы, как потомки этого великого народа, должны совершить такой исторический подвиг! Наша общая цель - укрепление государственности, сохранение ее целостности, установление законности, укрепление национального единства, улучшение жизни людей. Могу с уверенностью сказать, что при поддержке нашего сплоченного народа, ценящего силу единства, мы выполним свою историческую задачу! Для этого достаточно возможностей у нашей страны, благородных качеств у нашего народа и, главное, воли руководства страны!

При выполнении этой задачи сидящие в этом зале мастера различных областей, граждане своей страны не жалели своих знаний и опыта. В целом хотелось бы подчеркнуть, что сегодняшние граждане кыргызского народа, заслужившие высшую награду государства, - вы великая опора всего народа, всего Кыргызстана!

Именно поэтому мы решили наградить ряд наших граждан государственными наградами и почетными званиями Кыргызской Республики за их вклад в развитие страны и активную деятельность.

Как говорится, "Слава человека идет впереди него", и я уверен, что услышав имена лауреатов, наш народ, любящий справедливость и правду, будет аплодировать и радоваться за них. Ведь если не будет расти сознание людей и развиваться культура, то не будет продвижения и в других сферах. Мы знаем Геннадия Базарова как одного из ярких представителей бурной эпохи кинематографа, чья слава разнеслась по миру под названием "Кыргызское чудо". Мы гордимся Геннадием, талантливым кинорежиссером, сценаристом, прозаиком, обладающим широким творческим диапазоном, отличающимся своим творчеством вне зависимости от времени и места!

И нет сомнения, что Владимир Михайлович Плоских, посвятивший истории Кыргызстана более полувека своей жизни и явившийся основоположником научной школы "История кыргызско-российских отношений", является одним из высоких профессионалов, изучавших происхождение народа. Он внес значительный вклад в толкование нашей истории.

Кыргызстан известен по именам некоторых наших великих людей, и я очень рад, что уважаемая Кайыргуль Сартбаева, достигшая звания такого великого человека, удостоена высшей государственной награды. В самом деле, кто же не знает имя Кайыргуль Сартбаевой!

Не все ученые имеют возможность идти по пути науки, активно участвовать в общественной жизни, создавать общественное мнение. Каныбек Осмоналиев, Сулайман Кайыпов и Умут Култаева находятся в авангарде таких ученых.

Вы прекрасно знаете, что в последние годы территориальной целостности страны придается особое значение, и вопрос уточнения границ стал первоочередным вопросом повестки дня. Даст Бог, наши границы в скором времени станут определенными. Остался только вопрос уточнения границы с Таджикистаном, который мы завершим в ближайшее время. Есть настоящие специалисты, неустанно трудившиеся над решением таких кропотливых и исторически ответственных задач, но имена которых мало известны широкой публике.

Уважаемый Назирбек Борубаев является специальным представителем кабинета министров по пограничным вопросам, квалифицированным специалистом, который с 2000-х годов привержено занимается вопросами делимитации и демаркации границы с Узбекистаном и Таджикистаном. Я думаю, что нельзя недооценивать труд таких граждан.

Уважаемые соотечественники, хочу отметить важный момент. Вчера мы поставили точку в пограничном вопросе с соседним Узбекистаном.

В этом вопросе появились группы, которые пытались реализовать свои личные интересы, используя в качестве предлога Кемпир-Абад. Однако их конечная цель не была реализована, потому что люди полностью понимали, как решается проблема. Почти 70 лет Кемпир-Абадом управлял соседний Узбекистан, теперь мы будем делать это совместно.

В соглашении предусмотрена норма, что в случае необходимости в наши села вблизи водохранилища можно будет подавать воду, но в настоящее время такой необходимости нет. Если в какой-то момент в будущем возникнет потребность в воде, то мы решим вопрос водоснабжения. Если бы мы не ввели и не решили такую норму, то в последующем может возникнуть конфликт между двумя народами. В предыдущем договоре такой нормы не было. Тем самым мы обеспечили, чтобы будущие поколения обоих народов жили в согласии и мире.

Хочу обратиться к соотечественникам из Узгена, которые присутствуют здесь. Да, земля ваша, но вы должны помнить, что с 1965 года, если опираться на исторические и архивные документы, плотину построила узбекская сторона. Взамен наших земель, оставшихся под водой в том же 1965 году, Узбекистан нам отдал свои земли.

Есть много наших граждан, которые хорошо выполняют свою работу в жизни страны, передают накопленный опыт молодым специалистам, посвящают свои богом данные умения народу, работают честно, не будучи признанными или представленными к награде. Среди них Айша Исмагулова, Зайрабубу Шамырканова, Токтобек Термечиков и другие современники. Достопочтенная Айша Исмагулова, имеющая пятьдесят семь лет врачебного стажа, работает в больнице Энильчек в отдаленном Сары-Джазе, хотя ей уже за восемьдесят! Граждане, несущие огромную часть заботы о Родине и ставящие на первое место здоровье своего народа, заслуживают награды!

Уважаемая Айнура Акерова, посвятившая свои знания, навыки и почти 40-летний опыт работы развитию системы государственного социального страхования, также удостоена государственной награды.

Наш гражданин Толкунбек Исаков, президент Общественного фонда правовой помощи инвалидам, принимает активное участие в процессе разработки нормативно-правовых актов, которые регулируют важные вопросы жизни государства и общества. Его имя широко известно кыргызской общественности. Это потому, что, как юрист, он не только смело участвует в написании законов, но и входит в число наших активных граждан, которые участвуют во всех сферах общественной жизни и выражают свои личные взгляды.

В рамках сегодняшнего мероприятия мы с гордостью называем имена наших награжденных граждан. У нас ограничено время мероприятия и нет возможности подробно рассказать о каждом. Имена остальных лауреатов будут объявлены при награждении, а отзывы и пожелания пусть будут сказаны самим народом.

Думаю, награды нашли своих обладателей. Желаю нашим отличившимся своей деятельностью гражданам крепкого здоровья, благополучной жизни, светлого настроения и дальнейших успехов в их будущих начинаниях. Продолжайте дарить нашим людям еще много творческих работ!

Давайте все вместе работать на будущее Кыргызстана!

Большое вам спасибо!

Поздравляем с наградами!".