Блиц-интервью: Чем вам запомнился уходящий год Тигра?

В канун Нового года vb.kg поинтересовался у горожан, каким был для них уходящий год Тигра. Какие важные события произошли в их жизни – на работе, в семье, в личной жизни? И вот что услышали.

Мира на многие лета

Кенешбек Ырысов, член-корр. НАН КР, доктор медицинских наук, профессор, врач-нейрохирург:

- Для меня лично знаменательным был именно 2021 год. Меня избрали членом-корреспондентом НАН, я получил из рук президента государственную награду с присвоением мне звания "Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики" за изобретательскую деятельность, за внедрение эндоскопического трансназального метода удаления аденомы гипофиза (через нос), за монографии, статей, которые были опубликованы и у нас , и за рубежом во влиятельных научных изданиях. Российские коллеги также присвоили мне звание Заслуженного деятеля науки и образования Российской академии естествознания.

В этом году стали проводить больше эндоскопических операций. И могу не без гордости сказать, с блестящим результатом. За эндоскопическими операциями однозначно будущее, поскольку они менее травматичны, а стало быть, риск осложнений практически исключен, послеоперационный период всего несколько дней. И хорошо, что наконец–то такие методики и такое оборудование появилось в стране.

А вообще уходящий год для нас, врачей, стал опять годом психологического и профессионального испытания. Я имею ввиду вооруженное противостояние на кыргызско-таджикской границе. Многих из местных жителей и военнослужащих с тяжелейшими ранениями удалось вернуть с того света только благодаря тому, что в зону конфликта примчались медики высочайшего класса из Бишкека, Оша, Джалал–Абада и начали спасать буквально с колес. Врачи нашего отделения нейротравматологии Национального госпиталя тоже оперировали пострадавших с ранениями головы.

Мы с достоинством вышли из этой ситуации. Но ни в будущем году, ни в последующие такие события не должны повториться. Пусть следующий год будет мирным, и с соседями мы жили по-братски.

По-кыргызски говорим в Пекине

Бактыбек Келдибеков, начальник департамента международных связей Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына:

- Этот год для нашего университета и, в частности для возглавляемого мною департамента, был насыщен событиями. При Пекинском университете иностранных языков, с которым мы уже давно дружим, был открыт центр "Кыргызстан". Теперь в этом престижном высшем учебном заведении готовят специалистов по кыргызскому языку, культуре. И желающих среди китайской молодежи изучать наш язык немало. В нашем университете изучает кыргызскую филологию студентка Пекинского университета. Она уже неплохо говорит по-кыргызски. В будущем станет преподавателем кыргызского языка в этом вузе.

А летом этого года наш университет совместно с университетом Кемен Республики Корея, с которым мы дружим пять лет, начал большой медицинский проект по оказанию помощи гражданам нашей страны с тяжелыми заболеваниями. В июле из университетского госпиталя Донгсан к нам приехала группа врачей, чтобы отобрать больных на операции, которые пока не проводят у нас. Корейские хирурги после обследования пригласили к себе девять человек, в основном детей с тяжелыми врожденными пороками сердца и челюстно-лицевыми, самому маленькому из них не было и полугода. Осенью они вернулись домой – здоровые, красивые. Корейские хирурги из госпиталя Донгсан совершили, можно сказать, чудо для каждого из наших больных.

Все операции были проведены бесплатно. Вообще все расходы, вплоть до перелетов, проживания, причем не только самих пациентов, но и сопровождающих их родных взяли на себя клиника и университет Кемен.

"Я написал книгу по конституционному праву"

Урмат Аманалиев, проректор Академии государственного управления имени Жусупа Абдрахманова:

- Год был, думаю, в целом неплохим для меня, если не считать отдельные случаи в личной жизни, которые я перенес тяжело. Жизнь текла своим чередом, люди занимались своими делами, достигали каких-то целей. Каким он был для меня в плане работы? Могу сказать, довольно плодотворным. Я написал книгу по конституционному праву. Как вы знаете, 5 мая 2021 года была принята новая Конституция. И моя книга под названием "Конституциялык укук" будет полезной для студентов-бакалавров и магистрантов. Там указаны все новые нормы и даны им толкования.

Что касается года в масштабах государства, то заметны продвижения вперед. Правда, были такие печальные события, как конфликт на границе.