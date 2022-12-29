Вузы КР активно внедряют в свои программы курсы по зеленой экономике

Альянс вузов КР за зеленую экономику и устойчивое развитие (АВЗУР) летом и осенью этого года провел тренинги для преподавателей региональных вузов Кыргызстана по зеленой экономике и устойчивому развитию. Всего тренинги прошли 112 человек из 10 учебных заведений (7 вузов и 3-х колледжей при университетах) трех областей страны – Ошской, Джалал-Абадской и Нарынской.

Каждый тренинг состоял из 2-х частей:

1) климатической фрески, которая проходила на кыргызском и русском языках, где преподаватели в ходе обучающей игры изучили процессы глобальных изменений климата, в т.ч. в Центральной Азии и Кыргызстане, и их взаимосвязь с зеленой экономикой, а также действия по обеспечению климатической безопасности.

Теперь каждый преподаватель сам сможет проводить эту игру со своими студентами в рамках своих курсов.

2) изучения методических инструментов преподавания обучающих курсов по зеленой экономике и устойчивому развитию в кыргызстанских вузах.

Тренинги проводили преподаватели нескольких столичных вузов - членов АВЗУР, разработчики авторских курсов по зеленой экономике, адаптированных под запросы и реалии Кыргызстана.

В частности, на примере 3-х курсов АВЗУР – "Введение в зеленую экономику", "Устойчивые финансы" и "Зеленый рост и сельское хозяйство", которые были разработаны преподавателями 3-х столичных вузов КР (КЭУ, МУ "Ала-Тоо и КНАУ им. К. Скрябина), участники тренингов изучили методы преподавания курсов по зеленой экономике студентам, как уже разработанные курсы можно имплементировать для своих учебных заведений, разобрали реальные кейсы и т.д.

По итогам тренингов уже есть первые результаты: Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ), г. Джалал-Абад, уже внедрил в свою учебную программу 2022/2023 гг. два курса – "Введение в зеленую экономику" и "Устойчивые финансы". Еще один университет – Нарынский государственный университет (НГУ) – планирует внедрить у себя курс "Зеленая экономика и сельское хозяйство" в следующем учебном году.

Все 6 курсов АВЗУР по зеленой экономике, разработанных преподавателями кыргызстанских вузов, а также вебинары и др. обучающие материалы можно изучить на образовательной платформе AVZUR e-Learn. Доступ к курсам открывается преподавателям и научным сотрудникам только тех вузов, которые являются членами АВЗУР. Для вступления в АВЗУР и получения доступа к закрытым курсам необходимо заполнить форму заявления на сайте альянса: www.avzur.kg.

К слову, все курсы сейчас доступны на английском и русском языках. В планах у альянса перевести курсы на кыргызский язык и начать в ближайшее время работу над переводом базового курса – "Введение в зеленую экономику".

Тренинги проводились при поддержке ЮНИТАР в рамках проекта "Внедрение обучения зеленой экономике в вузах Кыргызстана", посвященного интеграции 6 разработанных и адаптированных к Кыргызстану курсов по зеленой экономике в учебные программы вузов Кыргызстана, в том числе региональных, а также повышение осведомленности и наращивание потенциала преподавателей вузов в обучении зеленой экономике.

Альянс вузов КР за зеленую экономику и устойчивое развитие (АВЗУР) был создан в июне 2019 г., на данный момент участниками альянса являются 20 вузов КР, в т.ч. региональные из всех областей республики.