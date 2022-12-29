Погода
$ 85.81 - 86.67
€ 91.45 - 92.45

Вузы КР активно внедряют в свои программы курсы по зеленой экономике

77  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Альянс вузов КР за зеленую экономику и устойчивое развитие (АВЗУР) летом и осенью этого года провел тренинги для преподавателей региональных вузов Кыргызстана по зеленой экономике и устойчивому развитию. Всего тренинги прошли 112 человек из 10 учебных заведений (7 вузов и 3-х колледжей при университетах) трех областей страны – Ошской, Джалал-Абадской и Нарынской.

Каждый тренинг состоял из 2-х частей:

1) климатической фрески, которая проходила на кыргызском и русском языках, где преподаватели в ходе обучающей игры изучили процессы глобальных изменений климата, в т.ч. в Центральной Азии и Кыргызстане, и их взаимосвязь с зеленой экономикой, а также действия по обеспечению климатической безопасности.

Теперь каждый преподаватель сам сможет проводить эту игру со своими студентами в рамках своих курсов.

2) изучения методических инструментов преподавания обучающих курсов по зеленой экономике и устойчивому развитию в кыргызстанских вузах.

Тренинги проводили преподаватели нескольких столичных вузов - членов АВЗУР, разработчики авторских курсов по зеленой экономике, адаптированных под запросы и реалии Кыргызстана.

В частности, на примере 3-х курсов АВЗУР – "Введение в зеленую экономику", "Устойчивые финансы" и "Зеленый рост и сельское хозяйство", которые были разработаны преподавателями 3-х столичных вузов КР (КЭУ, МУ "Ала-Тоо и КНАУ им. К. Скрябина), участники тренингов изучили методы преподавания курсов по зеленой экономике студентам, как уже разработанные курсы можно имплементировать для своих учебных заведений, разобрали реальные кейсы и т.д.

По итогам тренингов уже есть первые результаты: Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ), г. Джалал-Абад, уже внедрил в свою учебную программу 2022/2023 гг. два курса – "Введение в зеленую экономику" и "Устойчивые финансы". Еще один университет – Нарынский государственный университет (НГУ) – планирует внедрить у себя курс "Зеленая экономика и сельское хозяйство" в следующем учебном году.

Все 6 курсов АВЗУР по зеленой экономике, разработанных преподавателями кыргызстанских вузов, а также вебинары и др. обучающие материалы можно изучить на образовательной платформе AVZUR e-Learn. Доступ к курсам открывается преподавателям и научным сотрудникам только тех вузов, которые являются членами АВЗУР. Для вступления в АВЗУР и получения доступа к закрытым курсам необходимо заполнить форму заявления на сайте альянса: www.avzur.kg.

К слову, все курсы сейчас доступны на английском и русском языках. В планах у альянса перевести курсы на кыргызский язык и начать в ближайшее время работу над переводом базового курса – "Введение в зеленую экономику".

Тренинги проводились при поддержке ЮНИТАР в рамках проекта "Внедрение обучения зеленой экономике в вузах Кыргызстана", посвященного интеграции 6 разработанных и адаптированных к Кыргызстану курсов по зеленой экономике в учебные программы вузов Кыргызстана, в том числе региональных, а также повышение осведомленности и наращивание потенциала преподавателей вузов в обучении зеленой экономике.

Альянс вузов КР за зеленую экономику и устойчивое развитие (АВЗУР) был создан в июне 2019 г., на данный момент участниками альянса являются 20 вузов КР, в т.ч. региональные из всех областей республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425854
Теги:
экология, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  