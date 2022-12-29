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Подписано соглашение, которое должно способствовать продбезопасности КР

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- Анастасия Карелина
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Подписано cоглашение между Минэкономики, Минсельхозом, Службой антимонопольного регулирования и Ассоциацией мукомолов страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

Сегодня, 29 декабря, на площадке Министерства экономики и коммерции КР в целях обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики и бесперебойного обеспечения населения страны качественной пшеничной мукой и кормами для животноводства по доступным ценам и принимая во внимание постановление кабинета министров о предоставлении временной льготы для мукомольных предприятий подписано cоглашение между Министерством экономики и коммерции КР, Министерством сельского хозяйства КР, Службой антимонопольного регулирования при МЭК КР и предприятиями мукомольной отрасли.


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URL: https://www.vb.kg/425855
Теги:
Госантимонополия, Минсельхоз, Минэкономики, продовольственная безопасность
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