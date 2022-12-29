Подписано соглашение, которое должно способствовать продбезопасности КР

Подписано cоглашение между Минэкономики, Минсельхозом, Службой антимонопольного регулирования и Ассоциацией мукомолов страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

Сегодня, 29 декабря, на площадке Министерства экономики и коммерции КР в целях обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики и бесперебойного обеспечения населения страны качественной пшеничной мукой и кормами для животноводства по доступным ценам и принимая во внимание постановление кабинета министров о предоставлении временной льготы для мукомольных предприятий подписано cоглашение между Министерством экономики и коммерции КР, Министерством сельского хозяйства КР, Службой антимонопольного регулирования при МЭК КР и предприятиями мукомольной отрасли.