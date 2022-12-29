Утверждена Стратегия развития Налоговой службы Кыргызстана на 2023-2025 год

Приказом Министерства финансов Кыргызской Республики утверждена Стратегия развития Государственной налоговой службы на предстоящий среднесрочный период – 2023-2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Разработка новой Стратегии обусловлена необходимостью построения конкурентной и справедливой налоговой системы, снижения доли теневой экономики и улучшения сбора налогов, усиления прозрачности налогового администрирования в рамках реализации задач, определенных Национальной стратегией развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы.

Главная цель Стратегии ГНС – это обеспечение точного и своевременного исполнения налогоплательщиком и налоговыми органами налогового законодательства Кыргызской Республики посредством перехода налогового администрирования на дистанционные методы налогового контроля и повышения уровня сервисного обслуживания налогоплательщиков.

При этом Стратегия разработана с учетом передовых международных опытов в сфере стратегического планирования с использованием инструментов: SWOT-анализ и принципов SMART. Использование высоких ИТ-технологий делает ГНС службой, применяющей принцип добросовестности налогоплательщика при учёте и исчислении налогов.

В стратегии определены 7 приоритетных направлений, которые позволят достичь ряда результатов:

– цифровизация: Создание архитектуры данных и аналитики;

– повышение клиентоориентированности;

– модернизация налогового администрирования;

– повышение налоговой грамотности и культуры населения;

– выстраивание взаимодействия с внутренними и внешними органами;

– развитие кадрового потенциала;

– поддержка и развитие имиджа ГНС.