Утверждена Стратегия развития Налоговой службы Кыргызстана на 2023-2025 год

Приказом Министерства финансов Кыргызской Республики утверждена Стратегия развития Государственной налоговой службы на предстоящий среднесрочный период – 2023-2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Разработка новой Стратегии обусловлена необходимостью построения конкурентной и справедливой налоговой системы, снижения доли теневой экономики и улучшения сбора налогов, усиления прозрачности налогового администрирования в рамках реализации задач, определенных Национальной стратегией развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы.
Главная цель Стратегии ГНС – это обеспечение точного и своевременного исполнения налогоплательщиком и налоговыми органами налогового законодательства Кыргызской Республики посредством перехода налогового администрирования на дистанционные методы налогового контроля и повышения уровня сервисного обслуживания налогоплательщиков.
При этом Стратегия разработана с учетом передовых международных опытов в сфере стратегического планирования с использованием инструментов: SWOT-анализ и принципов SMART. Использование высоких ИТ-технологий делает ГНС службой, применяющей принцип добросовестности налогоплательщика при учёте и исчислении налогов.
В стратегии определены 7 приоритетных направлений, которые позволят достичь ряда результатов:
– цифровизация: Создание архитектуры данных и аналитики;
– повышение клиентоориентированности;
– модернизация налогового администрирования;
– повышение налоговой грамотности и культуры населения;
– выстраивание взаимодействия с внутренними и внешними органами;
– развитие кадрового потенциала;
– поддержка и развитие имиджа ГНС.