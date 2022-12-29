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В МИДе прошло торжество с воспитанниками школы-интерната имени Тилебалиева

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- Асия Канаева
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Сегодня в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики состоялось традиционное торжественное мероприятие с участием воспитанников подшефной Панфиловской школы-интерната имени К.Тилебалиева.

Первый заместитель министра иностранных дел А.К. Исаев поздравил подопечных школы-интерната и ее преподавательский состав с наступающим новым 2023 годом и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Исаев отметил, что Министерство иностранных дел на протяжении многих лет находится в тесном контакте с Панфиловской школой-интернатом, не оставляя без внимания проблемы учебного заведения, ведь одной из главных задач государства является поддержка и развитие будущего поколения кыргызстанцев.

Первый замминистра вручил детям подарки и сладости к новогоднему столу.

Кроме того, Исаев поздравил с назначением директора Панфиловской школы-интерната Б.К. Алымбекова и пожелал ему дальнейших успехов на ответственном посту.

В свою очередь, представители школы-интерната выразили благодарность МИД КР за оказанную помощь.

В настоящее время в Панфиловской школе-интернате имени Тилебалиева обучается 220 детей. МИД КР с 2012 года взяло на себя шефство над данным учреждением и в течение всего этого времени оказывает поддержку его воспитанникам. Благотворительные акции проводятся министерством на регулярной основе и будут продолжены в будущем.


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URL: https://www.vb.kg/425863
Теги:
дети, Новый год, МИД
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