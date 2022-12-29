Погода
$ 85.81 - 86.67
€ 91.45 - 92.45

В Бишкекском автосервисе украли катализаторы. Подозреваемые задержаны

120  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкекском автосервисе украли катализаторы. Подозреваемые задержаны. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 22 декабря 2022 года в управление с заявлением обратился гражданин К.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 21 на 22 декабря текущего года проникнув на территорию одной из станций технического обслуживания автомашин, расположенного по улице Анкара, перерезав глушители от трех автомашин, тайно похитили три катализатора и набор ключей. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане В.И. 2004 года рождения и Х.А. 2000 года рождения. В отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу со сроком на два месяца.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425864
Теги:
задержание, кража, Бишкек, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  