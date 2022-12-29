В Бишкекском автосервисе украли катализаторы. Подозреваемые задержаны. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 22 декабря 2022 года в управление с заявлением обратился гражданин К.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 21 на 22 декабря текущего года проникнув на территорию одной из станций технического обслуживания автомашин, расположенного по улице Анкара, перерезав глушители от трех автомашин, тайно похитили три катализатора и набор ключей. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане В.И. 2004 года рождения и Х.А. 2000 года рождения. В отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу со сроком на два месяца.