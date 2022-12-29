Что ждет Жапарова и Ташиева в 2023 году: предсказания Светы Тойгонбаевой

Начало 2023 года в Кыргызстане будет еще более-менее стабильно, но к середине года будет уже сложнее. Таким прогнозом на следующий год поделилась ясновидящая Света Тойгонбаева.

"В целом, из-за мировой экономической ситуации следующий год в Кыргызстане будет трудным, особенно, для простых людей. Многие предприятия будут закрываться. Соответственно сократится экспорт из других стран. Единственное, только Китай останется на прежних цифрах. Даже от России сократиться помощь.

Многие частные мукомольные предприятия будут закрываться. Вообще я вижу намерение у правительства взять в свои руки мукомольную промышленность и поэтому будут открываться госпредприятия в этой области. А правительству нужно принимать меры, чтобы как можно больше быть готовым к вероятным трудностям. Дух нашего народа силен и поэтому мы сейчас должны уделить должное внимание национальным ценностям. Возврат к своим историческим корням может укрепить нас духовно и это может помочь нам преодолеть трудности". – говорит Тойгонбаева.

"Кинула карты" ясновидящая и на некоторых политиков в стране.

"Президент Садыр Жапаров старается, но трудностей на его пути очень много. В целом, в следующем году дорога у него открытая и многие его начинания, особенно, по строительству начнут воплощаться. Доверие к президенту меняется от ситуации: чаще всего люди верят в него, но иногда начинают сомневаться. Ему стоит усилить свою команду молодежью и начать теснее работать с депутатами. Так я бы советовала ему встретиться с каждым депутатом, чтобы узнать мысли и взгляды каждого из них. Тогда он сможет грамотно выстроить с ними работу, иначе в трудный момент они подведут его. Ему стоит совершить паломничество к местам своих предков и там помолиться, а также совершить жертвоприношение с угощением для местных кыргызов. Место это, насколько я вижу, находится где-то в Китае у наших границ. Все это принесет в его жизнь улучшения.

Камчыбек Ташиев усилил борьбу с коррупцией и видно, что он изо всех сил старается, но боюсь одних его усилий здесь мало будет. Нужно, чтобы в его окружении было больше людей, работающих также эффективно, как и он. То есть ему нужно усилить свою команду. В целом, в следующем году дорога у него открытая. Вообще он тесно работает с народом и люди за это его ценят. Также я вновь повторяю, что он должен уделять внимание своему здоровью. Я бы посоветовала ему посетить святое место "Ыдырыс-Ата" и там помолиться, и провести жертвоприношение.

Акылбек Жапаров сейчас старается делать все возможное, чтобы пополнить казну, но на его пути вижу много трудностей. Следующий год будет очень трудным для него. Есть вероятность, что он будет заменен. Вообще он не прочь стать следующим президентом. По крайней мере, такие амбиции у него есть.

Алмазбек Атамбаев в следующем году выйдет на свободу, и он уедет на время в другую страну лечиться. Здоровье его за последнее время очень пошатнулось. У него проблемы с сердцем и имеется высокое давление.

Тенгиз Болтурук в следующем году будет оправдан, и он выйдет на свободу. Дорога у него открытая.

Новый мэр Оша Бакытбек Жетигенов не сможет себя проявить. По крайней мере, я ничего подобного не вижу. Даже прежний мэр показывал больше результатов. Долго он на своей должности не засидится.

Омурбек Бабанов пока не намерен уходить из политики. Его хоть и не видно, но списывать себя со счетов он пока не намерен, мысли о президентстве по-прежнему его посещают".