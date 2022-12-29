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Счетная палата поздравила с Новым годом пациентов детской онкологии

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В канун Нового года коллектив Счетной палаты КР посетил отделение детской онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства. Сотрудники СП во главе с председателем Алмазбеком Акматовым поздравили юных пациентов отделения, их родителей и медицинский персонал с наступающим праздником, сообщает пресс-служба Счетной палаты КР.

"Я восхищаюсь мужеством и стойкостью детей, которые борются с этой болезнью. Желаю всем скорейшего выздоровления, и чтобы вы никогда больше не возвращались в эти стены. Самое главное, чтобы вы были здоровы и счастливы. Дети – это наше будущее, будущее нашей страны. Нет большего счастья, чем увидеть вас всех здоровыми. Хотелось бы также выразить огромную благодарность всем врачам и медперсоналу. Благодаря вашей непрерывной работе творятся настоящие чудеса", - отметил Алмазбек Акматов.

По традиции коллектив Счетной палаты и в этом году отказался от проведения новогоднего корпоратива. Сотрудники из личных средств организовали благотворительную акцию в помощь больным детям. Для детей были закуплены сладкие подарки и красочные книги, а отделению детской онкологии и онкогематологии переданы холодильники.

"От лица всех родителей, сотрудников отделения и себя лично хочу сказать огромное спасибо Счетной палате Кыргызстана за подарки. Они купили нам оборудование и подарки на 150 тысяч сомов. Для нас очень важна такая поддержка", - сказала директор НЦОМиД Гульзат Маймерова.

Кроме того, сотрудники территориального подразделения СП по Иссык-Кульской и Нарынской областям поздравили с Новым годом воспитанников Ак-Суйской школы-интерната. В учреждении воспитываются дети-сироты, из многодетных семей, а также ребята, чьи родители лишены прав. Директор школы-интерната в свою очередь вручила представителям Счетной палаты благодарственное письмо.

Коллектив территориального подразделения Счетной палаты КР по городу Ош, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областям также навестил ребят из Джалал-Абадского детского психоневрологического социального стационарного учреждения и специализированного детского сада интернатного типа для глухих детей в Кара-Суйском районе.


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URL: https://www.vb.kg/425875
Теги:
дети, Новый год, онкология, Бишкек, больница, Счетная палата
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