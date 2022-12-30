В Бишкеке задержали водителя, совершившего автонаезд на гражданина РФ. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 28 декабря 2022 года в управлении обратился с заявлением гражданин Российской Федерации Р.Е. с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины, который находясь на пересечении улиц Кулатова и Ибраимова совершил на него наезд, передвигаясь за рулем автомобиля марки "BMWX5", после чего выйдя из автомашины нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения нанёс телесные повреждения. В связи, с чем пострадавший обратился за медицинской помощью.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК Кыргызской Республики и назначены все необходимые экспертизы.

В результате проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, был задержан гражданин М.А. 1984 года рождения. Он был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.

В ходе расследования уголовного дела, сотрудниками милиции установлено что, в настоящее время подозреваемый не является действующим сотрудником ГКНБ Кыргызской Республики.

В настоящее время расследование продолжается.