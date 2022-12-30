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Шесть фундаментов Садыра Жапарова

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- Канат Кожоев
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Приход в Кыргызстан нового президента был встречен по-разному. Сторонники Садыра Жапарова не скрывали своего ликования, противники не скрывали негодования; те, кто посредине, - отнеслись настороженно. Сейчас уже никто не может отрицать очевидного: нынешний глава государства, как бы кто к нему ни относился, сделал для страны, пожалуй, больше, чем все его предшественники, вместе взятые. И взял на себя самую грязную, черновую работу по закладке фундамента под будущее прочное и красивое здание. Даже не одного, а, по крайней мере, шести фундаментов.

Конституция как гарантия ответственности и самодисциплины

Садыр Жапаров посчитал, что парламентаризм в нашей стране не работает. Да он, по сути, вообще мало где работает. У семи нянек, как известно, дитя без глазу. В последнее время президенты многих мощных держав берут власть в свои руки, одновременно беря на себя ответственность за все, что происходит во вверенных им государствах. Надо обладать немалой смелостью и мужеством, чтобы не прятаться за чьи-то спины, не кивать на депутатов, когда дело касается принятия важнейших решений, а действовать сообразно обстановке, советуясь со своим разумом, своей совестью и со своей политической волей.

Кстати, Жапаров – первый и пока единственный президент Кыргызской Республики, который не стал прятаться не только за спины депутатов, но и за спины своих предшественников. До него у нас принято было списывать собственное бессилие на грехи предыдущих руководителей: что же я, дескать, могу сделать, если страна досталась мне в таком плачевном состоянии?

Садыр Жапаров ни на кого не жаловался, никого не хаял – не делает этого и по сей день. Время и силы, которые могли быть потрачены на жалобы и сетования, он расходует с гораздо бОльшим КПД.

Конституционная реформа – пожалуй, главная политическая реформа Жапарова. И главный фундамент, из которого так или иначе следуют остальные.

Курултай как первая гарантия демократии

Институт народного курултая, или представительского органа участия граждан в решении вопросов местного значения, был узаконен в Кыргызстане еще в 2001 году. Садыр Жапаров вдохнул в курултай новую жизнь и наполнил его новым смыслом, а фактически вернулся к древним традициям, адаптировав их к современным реалиям.

Прошедший в этом году Первый народный курултай, при всех своих недочетах (на то он и первый), показал главное: власть готова слушать и слышать народ, не отмахиваясь от него, и активно с ним взаимодействовать.

Мадумаров как вторая гарантия демократии

Парламентские выборы – опять-таки впервые – прошли в условиях равных возможностей. Кандидатов никак не ущемляли, опасаясь, как у нас обычно бывает, что они обойдут кого-нибудь более предпочтительного. Пример тому – Адахан Мадумаров, который давно и безуспешно рвется на самую верхушку власти, но все никак не может туда попасть. Раньше у него тоже был козырь: что я, дескать, могу поделать, если народ за меня, а верхи всячески вставляют палки в колеса, не пуская ни в ЖК, ни выше?

На сей раз все зависело только от самого Мадумарова. Смог бы по-настоящему зажечь своих избирателей, указать им верный путь – и ему самому дорога была бы открыта. Она ему и так открылась в виде депутатского мандата, несмотря на противостояние с действующим президентом. И винить в резком снижении своего рейтинга ему сейчас некого, кроме любимого себя.

Экономика как гарантия стабильности и развития

Основной вклад в экономику Кыргызстана Садыр Жапаров сделал, добившись национализации Кумтора. До него наши "отцы" сделать это если и пытались, то как-то невнятно и неубедительно.

Мощный фундамент закладывается под провисшую энергетику – в виде проектирования и строительства ГЭС и постепенного решения других связанных с этим вопросов.

При Жапарове сдвинулось с мертвой точки строительство школ и детских садов, объектов социального назначения.

И даже легализация казино, как бы кто ни критиковал этот проект, служит главной президентской цели, которую он и не скрывает: любыми путями, способами и средствами привлечь в страну максимум финансов, поднять благосостояние граждан, создать новые рабочие места. Этой же цели служит постепенное целенаправленное увеличение заработных плат людей самых низкооплачиваемых профессий.

Международная политика как гарантия признания и уважения

За время своего правления Садыр Жапаров объездил, пожалуй, больше чем полмира. Объездил не в качестве туриста, а в качестве президента страны, с которой теперь вынуждены считаться даже те, кто раньше не мог найти ее на карте.

Поездки в ближнее и дальнее зарубежье заканчиваются установлением крепких партнерских отношений, подписанием взаимовыгодных соглашений, укреплением границ и авторитета на международной арене – не только президента, но и всего государства.

Ташиев как гарантия борьбы с коррупцией

И не только с ней. Есть люди, до сих пор иронизирующие над дружески-профессиональным союзом Жапаров-Ташиев. Есть даже те, кто все еще ждет, когда друзья наконец-то поссорятся, разбегутся в разные стороны и начнут борьбу друг с другом до полного уничтожения. Примеры мы помним: Бакиев и Кулов, Атамбаев и Жээнбеков…

В данном случае ничего подобного: оба друга – каждый на своем месте и совместными усилиями – искореняют всякого рода злоупотребления и преступность, прочно засевшую в различных структурах. Не взирая ни на лица, ни на должности, ни на материальное положение.

Все, что сейчас происходит в стране с подачи Садыра Жапарова и при активном участии Камчыбека Ташиева, медленно, но верно ведет к самому главному, о чем раньше много впустую говорилось, - к объединению кыргызского народа, с которым в конечном итоге накрепко срастутся и другие народы, населяющие Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/425882
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, реформы, Кыргызстан
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