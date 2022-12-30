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Абай кызы Наркиза стала юбилейным пассажиром аэропорта "Манас"

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- Назгуль Абдыразакова
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ОАО "Международный аэропорт "Манас" обслужило 5-миллионного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 29 декабря 2022 года, ОАО "Международный аэропорт "Манас" впервые за 21-летнюю историю предприятия обслужило своего 5-ти миллионного пассажира.

Юбилейным стал пассажир, зафиксированный в информационной базе ОАО "МАМ" и прибывший из Иркутска рейсом авиакомпании "Авиа Траффик".

В честь важного для всей системы гражданской авиации Кыргызстана события, в аэровокзальном комплексе "Манас 2" прошла торжественная церемония награждения "юбиляра".

Пятимиллионного пассажира встретило руководство аэропорта.

"Встреча 5-миллионного пассажира – значимое для всех нас событие. ОАО "МАМ" впервые за 20-летнюю историю преодолело новый рубеж пассажиропотока. Важно отметить, что все достижения, которые предприятие достигло в этом году, стали реальны благодаря поручениям президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Поздравляю всех вас, дорогие друзья, с наступающим Новым годом! Желаю вам всех благ и чистого неба", - подчеркнул в своей речи глава ФУГИ Мирлан Бакиров.

Генеральный директор ОАО "МАМ" Манасбек Самидинов отметил, что встреча 5-миллионного пассажира является большим шагом к новым достижениям предприятия.

Он вручил 5-миллионной пассажирке корпоративные подарки ОАО "МАМ", а также сертификат на 100 тысяч сомов.

Как отмечает ОАО, ценные подарки Абай кызы Наркизе вручили также представители авиакомпаний и дочерних компаний ОАО "МАМ". Коммерческий директор авиакомпании "Авиа Траффик Компани" Мээрим Садыкова подарила 5-миллионной пассажирке 2 бесплатных билета (направление на выбор). Сотрудники ЗАО "Компания Манас Менеджмент" вручили сертификаты на бесплатное обслуживание в VIP-зале главной воздушной гавани Кыргызстана.

Не остались без внимания и маленькие пассажиры, прилетевшие в Бишкек из Иркутска. Всем детям подарили сладкие новогодние подарки.


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URL: https://www.vb.kg/425885
Теги:
юбилей, Аэропорт "Манас"
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