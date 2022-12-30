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Прокат фильма Айбека Дайырбекова "Запах полыни" стартует 19 января

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- Анастасия Карелина
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Прокат фильма "Запах полыни" режиссера Айбека Дайырбекова стартует 19 января 2023 года.

Мировая премьера новой картины Айбека Дайырбекова "Запах полыни" состоялась на 27-м Международном кинофестивале в корейском городе Бусане. Лента демонстрировалась в программе "Окно в мир кино Азии".

"Запах полыни" был снят компанией Central Asia Film при поддержке Департамента кинематографии при техническом содействии Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Автор сценария и режиссер картины Айбек Дайырбеков. Драма рассказывает о трех подростках, живущих в отдаленной деревне. Они проводят дни за веселыми играми и каждый забывает о проблемах в своей семье. Но взрослая реальность медленно подкрадывается к каждому. Папы ребят борются друг с другом за место под солнцем или просто спиваются. Мамы в погоне за своей судьбой забывают о малышах. А сами дети молятся о счастье и любви родителей.


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URL: https://www.vb.kg/425886
Теги:
кино, Кыргызфильм
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