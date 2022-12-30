Прокат фильма Айбека Дайырбекова "Запах полыни" стартует 19 января

Прокат фильма "Запах полыни" режиссера Айбека Дайырбекова стартует 19 января 2023 года.

Мировая премьера новой картины Айбека Дайырбекова "Запах полыни" состоялась на 27-м Международном кинофестивале в корейском городе Бусане. Лента демонстрировалась в программе "Окно в мир кино Азии".

"Запах полыни" был снят компанией Central Asia Film при поддержке Департамента кинематографии при техническом содействии Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Автор сценария и режиссер картины Айбек Дайырбеков. Драма рассказывает о трех подростках, живущих в отдаленной деревне. Они проводят дни за веселыми играми и каждый забывает о проблемах в своей семье. Но взрослая реальность медленно подкрадывается к каждому. Папы ребят борются друг с другом за место под солнцем или просто спиваются. Мамы в погоне за своей судьбой забывают о малышах. А сами дети молятся о счастье и любви родителей.