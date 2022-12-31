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Китай снимет ограничения по COVID-19 для прибывающих из-за рубежа

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- Нина Ничипорова
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С 8 января 2023 года Китай отменит тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса для лиц, прибывающих в страну из-за рубежа, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел КНР.

Въезжающим в Китай рекомендуется сдать тест на нуклеиновую кислоту коронавируса в течение 48 часов до отъезда. Людям с положительным результатом теста рекомендуется отложить свои поездки до тех пор, пока тест не станет отрицательным, говорится в заявлении.

Въезжающим не требуется обращаться за кодом здоровья в китайские посольства и консульства. Согласно заявлению, они должны будут сообщить о своем результате теста при заполнении декларации о состоянии здоровья.

Тем, кто сообщил в декларации о неважном самочувствии, или тем, у кого были выявлены такие симптомы, как повышенная температура, на таможне будет проведен тест на антиген. В случае если результат окажется положительным, им будет рекомендован карантин в домашних условиях до выздоровления или лечение в больнице, в зависимости от состояния здоровья, говорится в заявлении.

Китай также отменит ограничения на количество международных пассажирских рейсов, поэтапно увеличит количество рейсов и будет оптимизировать распределение маршрутов. Авиакомпании продолжат проводить дезинфекцию воздушного судна, а пассажиры будут обязаны носить маски с момента посадки в самолет и в течение всего полета.

Китай продолжит оптимизировать процедуры для иностранцев, прибывающих в страну для работы, ведения бизнеса, учебы, посещения родственников и воссоединений, и упростит процесс выдачи виз.

Также будут приняты меры для того, чтобы грузоперевозки в различных портах как можно скорее вернулись к доэпидемическому уровню, а выездной туризм для граждан Китая был возобновлен упорядоченным образом.


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URL: https://www.vb.kg/425894
Теги:
аэропорт, Китай, посольство, самолеты, таможня, COVID-19, маски, пассажирские перевозки
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