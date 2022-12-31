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ГНС в 2022 году собрала 1,7 млрд сомов акцизного налога

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики в рамках усиления контроля за оборотом алкогольной продукции с начала 2022 года обеспечила поступление 1 млрд 725,5 млн сомов акцизного налога от производимой алкогольной продукции. Это на 80% больше показателя поступления 2021 года.

Из них ОсОО "АЮ" обеспечило поступление 514,9 млн сомов акцизного налога, что на 53% больше поступления 2021 года.

Данные показатели достигнуты усилиями Налоговой службы несмотря на то, что функции Государственного агентства по контролю за оборотом этилового спирта и алкогольной продукции при Кабинете Министров Кыргызской Республики, предусмотренные их положением, находятся в процессе реализации.

Напомним, что с 1 января 2023 года вводится запрет на производство и импорт немаркированной маркой акцизного сбора пивной продукции, классифицируемой под кодом ТНВЭД 2203, а с 1 июля 2023 года водится запрет на оборот не маркированной пивной продукции на территории Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/425895
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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