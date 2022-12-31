Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

"Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими странами развиваются по восходящей. Кыргызстан и Россия активно взаимодействуют в рамках евразийских интеграционных процессов, объединяют усилия в противостоянии вызовам региональной и международной безопасности.

Уверен, что и в наступающем году мы продолжим совместную работу по развитию конструктивного двустороннего сотрудничества во всех областях на благо наших братских народов.

Искренне желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Кыргызстана - мира и благополучия", - говорится в поздравительном послании Владимира Путина.